W miarę postępów pandemii kolejne warianty wyparły oryginalną postać wirusa z Wuhan, utrudniając walkę z pomocą szczepień i terapii przeciwciałami.

ZOBACZ: Omikron. Prof. Pyrć: zakażenie u zaszczepionych zmniejsza ryzyko infekcji innymi wariantami

"Nieustanne pojawianie się nowych wariantów spowodowało całkowite zastąpienie oryginalnego wirusa, z dominującymi obecnie wariantami Omikron i Omikron 2" - podkreśla prof. Imre Berger z University of Bristol, autor nowego badania przedstawionego na łamach periodyku "Nature Communications". Jego treść znajdziesz tutaj.

Publikacja ta wskazuje na kolejną przeszkodę. Otóż wirus może jeszcze inaczej ewoluować w różnych komórkach tej samej osoby.

Naukowcy zauważyli to po analizie wczesnego wariantu wykrytego w Bristolu - BrisDelta.

Naukowiec: Jedna osoba może mieć kilka wariantów wirusa w organizmie

Wariant ten stanowi niewielką subpopulację SARS-CoV-2, ale wydaje się, że niektóre komórki atakuje z większą łatwością, niż pierwotny wirus.

"Nasze wyniki wskazują, że jedna osoba może mieć kilka wariantów wirusa w organizmie. Niektóre z nich mogą wykorzystywać komórki nerek czy śledziony, aby się w nich ukrywać w czasie, gdy organizm jest zajęty walką z wariantem dominującym. Może to utrudniać zakażonemu pacjentowi pozbycie się SARS-CoV-2" - tłumaczy jeden z naukowców, dr Kapil Gupta.

ZOBACZ: Koronawirus. Przeciwciała po zakażeniu "zyskują" na jakości

Z pomocą syntetycznych odpowiedników wirusa, technik obrazowych i komputerowych badacze pokazali, że zmiana kształtu białka kolca pozwala wirusowi ukrywać się przed układem immunologicznym.

Jest w nim jednak obecna pewna szczególna struktura - kieszonka, która ma kluczowe znaczenie dla zakażalności zarazka.

"Przez uchylanie się przed przyłączeniem powodujących zapalenia kwasów tłuszczowych wirus staje się mniej widzialny dla układu odpornościowego. Może to być mechanizm pozwalający na unikanie wykrycia przez gospodarza oraz silnej odpowiedzi immunologicznej przez dłuższy czas i zwiększania skuteczności infekcji" - twierdzi główny autor badania dr Oskar Staufer z Max Planck Centre Bristolu.

ZOBACZ: WHO: technologia szczepionek mRNA przeciw COVID-19 dla sześciu państw Afryki

"Wygląda na to, że kieszonka specjalnie ukształtowana do rozpoznawania tych kwasów tłuszczowych daje SARS-CoV-2 przewagę w zakażaniu ludzi i pozwala na szybkie namnażanie się wirusa. Może to wyjaśnić, dlaczego jest obecna we wszystkich wariantach, w tym w Omikronie" - dodaje prof. Berger.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że owa kieszonka pozostaje niezmienna w różnych mutacjach zarazka.

"Co ciekawe, ta sama cecha daje nam unikalną możliwość pokonania wirusa, właśnie dlatego, że jest ściśle zachowywana. Można więc stworzyć pasującą do wirusa cząsteczkę, która będzie celować właśnie w tę kieszonkę" - wyjaśnia ekspert.

Założony na University of Bristol spin-out Halo Therapeutics pracuje już nad tego typu lekami.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

WIDEO: Potężna eksplozja w Ghanie. Zniszczonych ponad 500 domów, nie żyje co najmniej 17 osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP