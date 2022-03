ZE PAK - należący do Zygmunta Solorza - jest gotowy do podjęcia się w trybie natychmiastowym modernizacji i uruchomienia linii energetycznej 750 kV łączącej Polskę z Ukrainą na odcinku polskim oraz przesyłu energii do Ukrainy. ZE PAK w poniedziałek 28 lutego złożył już w tej sprawie wniosek do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Zgodnie z informacjami medialnymi i publicznymi wypowiedziami Hermana Hałuszczenki, ukraińskiego ministra energetyki, Ukraina zwróciła się do krajów europejskich z wnioskiem o pilne zsynchronizowanie jej systemu energetycznego z siecią operatorów Unii Europejskiej. Potrzebne są do tego połączenia Ukrainy z krajami Unii Europejskiej. Polska może to zrobić m.in. poprzez istniejącą, ale niedziałającą obecnie linię 750 kV. ZE PAK - należący do Zygmunta Solorza - jest gotowy do podjęcia się w trybie natychmiastowym modernizacji i uruchomienia linii energetycznej 750 kV łączącej Polskę z Ukrainą na odcinku polskim oraz przesyłu energii do Ukrainy. ZE PAK w poniedziałek 28 lutego złożył już w tej sprawie wniosek do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.





Ukraiński operator Ukrenergo jeszcze w niedzielę skierował do Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) prośbę o pilną synchronizację krajowego systemu, w tym tzw. wyspy bursztyńskiej, z europejskim systemem CEN (w miejsce poradzieckiego IPS/UPS). Organizacja podkreśliła w odpowiedzi, że europejscy operatorzy w trybie pilnym przeanalizują wszystkie dostępne możliwości, by sprostać tej prośbie, zapewniając jednocześnie bezpieczne działanie sieci elektroenergetycznych.

"Udowodniliśmy powagę naszych zamiarów integracji z systemem europejskim nawet w tym trudnym czasie wojny" - podał w poniedziałkowym oświadczeniu Herman Hałuszczenko, ukraiński minister energetyki. "Pomimo agresji militarnej ze strony Rosji, ataków rakietowych, ataków na infrastrukturę krytyczną, ukraiński system energetyczny, pracując autonomicznie, udowodnił swoją niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców" - powiedział minister Hałuszczenko.

W ubiegły czwartek, kilka godzin przed rosyjskim atakiem na Ukrainę, rozpoczął się zaplanowany test działania systemów Ukrainy i Mołdawii w tzw. izolowanym trybie wyspowym - w sposób autonomiczny, bez korzystania z zasobów sąsiednich systemów - rosyjskiego i białoruskiego. Tzw. wyspa bursztyńska, część systemu na zachodzie Ukrainy, normalnie zsynchronizowana z CEN, została odłączona i zsynchronizowana z resztą systemu ukraińskiego. Planowany na dwa dni test, mimo warunków wojennych, przebiegł pomyślnie.

W niedzielę minister energii Ukrainy Herman Hałuszczenko ogłosił, że ukraiński system nie powróci do działania synchronicznego z Rosją i Białorusią w ramach poradzieckiego systemu IPS/UPS.

W poniedziałek ukraińskie Ukrenergo poinformowało, że krajowy system pracuje stabilnie w trybie wyspowym, częstotliwość jest utrzymywana, pracują wszystkie elektrownie - jądrowe, konwencjonalne i wodne, a operator nie utracił kontroli nad żadnym krytycznym elementem infrastruktury. Ukrenergo zaapelowało, aby nie ograniczać zużycia energii elektrycznej, które i tak jest stosunkowo niskie. Operator określił jako całkowicie fałszywe pogłoski, jakoby Rosjanie zdobyli Zaporoską Elektrownię Jądrową.

Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) to organizacja zrzeszająca 42 operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (OSP) z 35 krajów w Europie. Organizacja powstała w grudniu 2008 r. Celem ENTSO-E jest promowanie niezawodnej pracy, optymalne zarządzanie oraz zrównoważony rozwój paneuropejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz zaspokojenia potrzeb wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

