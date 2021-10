Farma została zbudowana przez konsorcjum ESOLEO i PAK Serwis dla grupy ZE PAK w gminie Brudzew i ma moc 70 MWp. Jednym z odbiorców prądu będzie m.in. Grupa Polsat Plus.

- To jedna z największych w Polsce inwestycja w zieloną energię zrealizowana przez prywatny kapitał. Nasza nowoczesna i obecnie największa w Polsce elektrownia słoneczna to kolejny milowy krok w transformacji energetycznej zarówno ZEPAK, jak i całego regionu Wielkopolski. Chcemy, aby do 2030 roku PAK wytwarzał energię wyłącznie z odnawialnych źródeł – w tym m.in. ze słońca, wiatru i biomasy. Wkrótce uruchamiamy także w Koninie produkcję zielonego wodoru, który jest paliwem przyszłości – mówi Piotr Woźny, prezes ZE PAK SA.

Największa elektrownia słoneczna

Farma składa się ze 155 554 modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp każdy i zajmuje ok. 100 ha terenu. Jeszcze niedawno był to teren wykorzystywany przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów do odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego.

Przy budowie farmy, spółka ESOLEO zaangażowała m.in. byłych górników, którzy zostali przekwalifikowani i realizują kolejne projekty związane z energią odnawialną.

- Powiat Turecki i Brudzew – kilka lat temu teren kopalni węgla brunatnego, dzisiaj produkcja zielonej energii – to realny symbol polskiej transformacji energetycznej. Dzięki inwestycji o wartości 163,8 mln zł netto – zbudowanej całkowicie za prywatne pieniądze – zrekultywowany teren odzyskał wartość użytkową i jest przykładem jak realizować transformację energetyki w Polsce, włączając w to stworzenie nowych miejsc pracy dla osób odchodzących od pracy w górnictwie – dodaje Piotr Woźny, Prezes ZE PAK SA.

Farma fotowoltaiczna w Brudzewie, przyczyni się do zmniejszenia wzrostu temperatury atmosfery – co jest w tej chwili kluczowe dla zatrzymania wzrostu ocieplenia klimatu. Rocznie elektrownia ma produkować ok 68 188 MWh, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO 2 na poziomie 56,7 tysięcy ton CO 2 rocznie. W tym kontekście należy pamiętać, że obecne wysokie ceny energii to między innymi efekt gigantycznego wzrostu kosztów uprawnień do emisji CO2 – w ciągu ostatniego roku koszt emisji 1 tony CO 2 wzrósł o 156% z 22,98 EURO za tonę do ok. 59 EURO.

Elektrownia Farma Brudzew

- Zielona energia z Brudzewa popłynęła dwa dni przed rozpoczęciem Szczytu Klimatycznego COP 26, zwanego "szczytem ostatniej szansy" dla świata na porozumienie w sprawie zatrzymania globalnego ocieplenia. – Takie inwestycje pokazują, że przy porozumieniu wszystkich: biznesu, mieszkańców i samorządu, możemy ten wyścig na rzecz ochrony klimatu wygrać – mówi Mariusz Klimczak, prezes ESOLEO.O

O Elektrowni Farma Brudzew

Elektrownię zbudowało Konsorcjum ESOLEO sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS sp. z o.o.

Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu ESOLEO i PAK PCE podkreśla tempo realizacji elektrowni fotowoltaicznej w Brudzewie - Inwestycja była realizowana w bardzo szybkim tempie – prace przygotowawcze rozpoczęto 4 listopada 2020 r., prawomocne pozwolenie zamienne na budowę uzyskaliśmy 12 lutego 2021 r., wtedy też rozpoczęliśmy montaż konstrukcji farmy. Montaż modułów trwał od 12 kwietnia do 11 sierpnia br. Zawiadomienie o zakończeniu budowy wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Turku 19 sierpnia 2021 r., a 26 października 2021 r. farma uzyskała tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION wystawione przez ENERGA-OPERATOR S.A., co daje 355 dni od rozpoczęcia prac przygotowawczych do uzyskania certyfikatu ION.

Ryszard Mycek, prezes Zarządu PAK SERWIS wskazuje, że elektrownia w Brudzewie jest pierwszym w Polsce modułem wytwarzania energii typu D, który przeszedł certyfikacje ION wg nowego kodeksu sieciowego NC RfG. Dla PAK SERWIS praca nad tym projektem była niezwykle istotna, bo dzięki temu mogliśmy udowodnić, że spółka serwisowa ZEPAK doskonale radzi sobie na rynku wielkoskalowych inwestycji OZE. Zakres naszych prac obejmował między innymi przebudowę Głównego Punktu Zasilania wykorzystywanego w przeszłości przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów dla potrzeb wyprowadzenia mocy z Farmy PV Brudzew, dostawę i uruchomienie 31 stacji transformatorowych 0,8/20 kV czy też uruchomienie systemu sterowania i nadzoru Farmy PV Brudzew wraz z komunikacją z dyspozycją mocy Energa Operator.

Do budowy elektrowni oprócz modułów wykorzystano 306 inwerterów oraz ponad 900 km kabli i światłowodów. Samo ogrodzenie farmy, do której prowadzi 16 bram wjazdowych, ma 12 km długości. Na terenie elektrowni jest 31 stacji transformatorowych, każda o mocy 2MVA. Palety po modułach fotowoltaicznych zostały przetworzone na płyty sklejkowe, które zostaną wykorzystane do produkcji mebli.

WIDEO - Lekarz wjechał autem w rodzinę. Zginęła kobieta w ciąży i trzyletnie dziecko Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red./Polsat