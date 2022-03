Po stronie rządowej, samorządowej zaangażowaliśmy potężne środki, by pomóc w tym bardzo trudnym czasie, w obliczu katastrofy humanitarnej, z którą mamy do czynienia na Ukrainie - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Podziękował też organizacjom pozarządowym i polskim rodzinom za zaangażowanie.

Szef polskiego rządu spotkał się rano z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem w podrzeszowskiej Jasionce.

Premier został zapytany na wspólnej konferencji prasowej z Michelem, kiedy rząd zorganizuje i weźmie na siebie pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na przejściach na granicy po stronie polskiej m.in. w Medyce czy na dworcu w Przemyślu.

Szef rządu zaznaczył, że "w ciągu ostatnich sześciu dni przeszło przez granicę ukraińsko-polską więcej ludzi niż kiedykolwiek, pół miliona ludzi dzisiaj łącznie przejdzie".

ZOBACZ: Wojna. Szefernaker: ostatniej doby z Ukrainy przybyło do Polski 98 tys. osób, łącznie ponad 450 tys.

Zwrócił uwagę, "że po stronie ukraińskiej ze względu na to, że państwo ukraińskie zdecydowało o tym, że będzie walczyć - i trzeba mieć najwyższy szacunek wobec takiej decyzji - następowała selekcja ludzi, mężczyzn między 18 a 60 rokiem życia odłączano od rodzin i ci mężczyźni byli kierowani do armii ukraińskiej".

Polska jest gotowa zaopiekować się uchodźcami

To spowodowało - jak mówił premier - "po stronie ukraińskiej gigantyczne kolejki". - To jest czas wojny, w czasie wojny dzieją się rzeczy bardzo, bardzo smutne. I dlatego po naszej stronie po polskiej stronie przygotowaliśmy wszystko, żeby nasza infrastruktura była w stanie wchłonąć, przyjąć, zaopiekować się, żeby dostarczyć jedzenie, picie, żeby dostarczyć dach nad głową dla tych wszystkich ludzi, którzy tego dachu nad głową potrzebują - podkreślił Morawiecki.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Siódmy dzień rosyjskiego ataku

- I ten proces dzisiaj przebiega w tych warunkach, w których nagle musieliśmy go zbudować w sposób przyzwoity - zaznaczył szef rządu. - Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim organizacjom pozarządowym i zwyczajnym Polakom, zwykłym polskim rodzinom, którzy się angażują - dodał premier.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Przy pomocy drona zniszczono 180 jednostek sprzętu wojskowego Rosji

- My po stronie rządowej, samorządowej zaangażowaliśmy potężne środki po to, żeby w tym bardzo trudnym czasie, w tej katastrofie humanitarnej, z którą mamy do czynienia na Ukrainie, żeby pomóc - powiedział szef rządu.

WIDEO: Korea Północna. Kim Dzong Un zapłakał i przeprosił naród. "Jest mi wstyd" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP