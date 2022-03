To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że jeśli Ukraina padnie, to wojska rosyjskie znajdą się przy granicach państw członkowskich NATO. Będziecie się mierzyli z tym samym problemem, co my - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Agencji Reutera opublikowanym we wtorek.

Zełenski: każdy został wciągnięty w tę wojnę

Zełenski zaapelował w czasie wywiadu, że społeczność międzynarodowa powinna zrobić jeszcze więcej, w tym ustanowić strefę zakazu lotów nad jego ojczyzną.

ZOBACZ: Parlament Europejski zdecydował. Rozpoczął się proces uznania ukraińskiej kandydatury do UE

NATO nie rozważa tej opcji, ponieważ, aby ją egzekwować potrzebna byłaby bezpośrednia konfrontacja z lotnictwem rosyjskim. - Tu nie chodzi o to, by wciągnąć kraje NATO w tę wojnę. Prawda jest taka, że każdy został w nią wciągnięty i z całą pewnością nie przez Ukrainę, tylko Rosję, która rozpętała wojnę na wielką skalę - podkreślił prezydent Ukrainy.

Dodał, że prezydent USA Joe Biden osobiście przekazał mu, że "to nie jest moment na wprowadzenie tego rodzaju środka".

"Rosjanie zostali tu przysłani, żeby zabijać i umierać"

Zełenski oświadczył, że jeśli państwa partnerskie nie są gotowe na to, by Ukraina stała się częścią NATO, "ponieważ Rosja tego nie chce", to powinny wypracować "wspólne gwarancje bezpieczeństwa" dla Ukrainy.

- Oznaczać to będzie, że mamy integralność terytorialną, nasze granice są chronione, mamy specjalne stosunki ze wszystkimi naszymi sąsiadami, jesteśmy całkowicie bezpieczni, a państwa zapewniające nam bezpieczeństwo robią to legalnie - wyjaśnił.

ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. Ukraiński wywiad: 300 białoruskich czołgów przy granicy. Szykują prowokację

- Mamy czego bronić - naszego prawa do życia. Co oni (Rosjanie - red.) tutaj robią? Nie rozumieją naszych ludzi, naszego kraju, naszej filozofii... Nie mają pojęcia o niczym, zostali tu wysłani tylko po to, by zabijać i umierać. Jesteśmy silniejsi na naszej własnej ziemi i będziemy jeszcze silniejsi - zaznaczył.

nb/PAP