- Jesteśmy gotowi na różne scenariusze - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker w programie "Graffiti". Polityk pytany był o przewidywania sprzed kilku tygodni mówiące, że w razie konfliktu do Polski może przybyć ponad milion uchodźców.

- Do północy 353 tys. osób z Ukrainy przekroczyło polską granicę - przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Przez samą ostatnią dobę granice przekroczyło ok. 100 tysięcy osób.

- Decyzja ukraińskiej straży granicznej o uproszczeniu procedury przekraczania granicy była dobrą decyzją - ocenił Szefernaker.

Jak podał, dzięki tym zmianom, korek przed przejściem granicznym w Korczowej zmniejszył się z 30 do kilku kilometrów.

- Jesteśmy gotowi na różne scenariusze. Mamy informacje, że duża część osób ze wschodniej Ukrainy przejechała do swoich rodzin do zachodniej Ukrainy, czekają tam na rozwój sytuacji - dodał wiceszef MSWiA, zapytany o przewidywania sprzed kilku tygodni, mówiące, że w razie konfliktu do Polski może przybyć ponad milion uchodźców.

Zapytany o doniesienia na temat problemów z przejściem przez granicę przez obywateli Afryki czy Azji, Szefernaker odpowiedział: - Te osoby w dużej mierze narzekały na sytuację po stronie ukraińskiej. Stały tam kilkanaście godzin na mrozie i czekały na przejście. Wtedy pojawiają się różne emocje.

We wtorek gościem "Graffiti" był także Włodzimierz Czarzasty.

an/Polsat News