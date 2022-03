- Wojna zmienia wszystko. Nikt nie był na to przygotowany. Skala tego idiotyzmu i szaleństwa jest tak wielka, że jeżeli ktoś mówi, że pół roku temu coś takiego przewidywał, to kłamie - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w "Graffiti".

- Sytuacja jest dramatycznie zła, myślę, że Rosja jest w rękach szaleńca. Nie ma teraz innego wyjścia jak zabranie wszystkich instrumentów szaleńcowi i danie znać narodowi rosyjskiemu, że to idzie w fatalnym kierunku - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

- Jestem zwolennikiem np. zakazu podróżowania Rosjan po świecie i odesłanie Rosjan z różnych miejsc na świecie do Rosji. Ktoś musi Putina od władzy odciągnąć. Na pewno w tej sprawie wiele będzie miało do powiedzenia stanowisko narodu - dodał współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Według Czarzastego Władimir Putin "już przegrał". - Chociaż to nie znaczy, że Ukraina nie zostanie zajęta - dodał.

Czarzasty: ceny pójdą w górę na całym świecie

- Prezydent Ukrainy zaapelował o to, by nie wpuszczać rosyjskich statków do portów, zamknąć dla rosyjskich samolotów przestrzeń powietrzną na całym świecie. Uważam, że to rozsądne. I tak już będziemy za to płacili, ceny pójdą w górę na całym świecie, musimy zacząć się do tego przyzwyczajać - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Zapytany o to, co jeszcze można zrobić, by pomóc Ukrainie, Czarzasty zaznaczył: - Rząd robi dużo rzeczy, które każdy rząd powinien robić. Nie będę teraz wytykał i szukał dziury w całym.

Stwierdził także, że jest kilka rzeczy, które można poprawić. - Uważam, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna pracować permanentnie - dodał. - Nie mam o to pretensji, tylko się dziwię - powiedział. Zaproponował też, by stworzyć konto do jednoprocentowego odpisu podatku na rzeczy Ukrainy.

Włodzimierz Czarzasty odpowiedział także na pytanie na temat ponadpartyjnej pomocy w obliczu wojny. - Wojna przewartościowuje wiele spraw. To nie będzie tak, że będziemy kochać PiS, ale w tej chwili trzeba pomagać Ukraińcom. Chociaż to nie rozwiązuje problemów, które realnie funkcjonują - powiedział.

Ustawa o obronie ojczyzny

Zapytany o to, czy Nowa Lewica poprze w całości ustawę o obronie ojczyzny, Czarzasty stwierdził: - Przestrzegam przed takimi sytuacjami. Jeżeli jest pan bardzo głodnym, nie powinien pan iść do sklepu spożywczego, bo kupuje pan pięć razy więcej niż pan zje. Tu jest taka sytuacja.

- Przyjęcie tej ustawy nie spowoduje tego, że za tydzień będziemy mieć 100 tys. wojska więcej. (...) To nie jest tak, że ta ustawa rozwiąże wszystkie problemy w przeciągu tygodnia - dodał. Jak stwierdził, ustawę trzeba przyjąć, ale należy ją jeszcze przedyskutować.

- Jestem za racjonalnym i mądrym budowaniem, a nie pod wpływem emocji, pistoletu przystawionego do skroni, "kto nie zagłosuje, ten kocha Putina". Zagłosujemy, ale chcemy gadać o tym - podsumował.

