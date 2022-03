"Ukraińscy operatorzy odłączyli łączność okupantom, blokując dostęp telefonów z rosyjskimi numerami do swoich sieci" - podała ukraińska państwowa służba ds. łączności specjalnej. Jak podkreślono, łączność to jeden z kluczowych elementów prowadzenia efektywnych działań bojowych.

"Nie mając możliwości dzwonienia ze swoich numerów, okupacyjne wojska coraz częściej zabierają telefony obywatelom" - alarmuje służba.

Wezwano Ukraińców, którym zabrano telefon, do poinformowania o tym operatora i poproszenie o zablokowanie numeru.

Śmierć za komórkę

Za odmowę oddania telefonu zastrzelono mieszkańca Berdiańska - pisze we wtorek portal ZN.ua. "Żołnierz armii Rosji zastrzelił mężczyznę za to, że nie dał mu komórki, by zadzwonić do domu do Rosji" - informują władze obwodu zaporoskiego.

Wtorek to szósty dzień rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie.