Fundacja Polsat od 25 lat pomaga dzieciom

Pomoc dla 40 000 małych pacjentów. Wsparcie finansowe dla ponad 2600 szpitali i ośrodków medycznych oraz szkół, przedszkoli i ośrodków pieczy zastępczej w całym kraju. Nie byłoby to możliwe gdyby nie Fundacja Polsat, która działa już od ćwierć wieku. Od samego początku jej działalności przyświeca jedno, jakże ważne hasło - "Jesteśmy dla dzieci".

W tym wyjątkowym dniu jubileuszu Fundacji – 6 grudnia – na widzów Polsatu czekają specjalne wydarzenia. A wszystko rozpocznie się już o 18:45 wraz ze startem 18. edycji Mikołajkowego Bloku Reklamowego.

Dokładnie 25 lat temu, 6 grudnia 1996 roku, Fundacja Polsat rozpoczęła swoją działalność statutową. Fundacja została powołana do życia przez Zygmunta Solorza i Telewizję Polsat, która jako pierwsza stacja komercyjna w Polsce zaangażowała się w działalność charytatywną. Od zawsze celem Fundacji Polsat jest ratowanie zdrowia i życia dzieci. Przez 25 lat działalności łącznie przekazano ponad 260 mln złotych na pomoc dzieciom.

W tym roku antena Telewizji Polsat dedykuje dzień 6 grudnia Fundacji Polsat, która obchodzi swój jubileusz. Tak jak i w poprzednich latach, również i w tym roku o 18:45, już po raz osiemnasty zostanie wyemitowany Mikołajkowy Blok Reklamowy.

Całkowity dochód z akcji, obliczony na podstawie wyników oglądalności, zostanie przekazany na pomoc chorym dzieciom. Zaraz po nim – najważniejsze informacje z kraju i ze świata – w specjalnym wydaniu "Wydarzeń". Program poprowadzi Dorota Gawryluk prosto ze sceny, na której już o godzinie 20:05 rozpocznie się wyjątkowy koncert z okazji jubileuszu 25-lecia Fundacji Polsat.

- "Jesteśmy dla dzieci". To hasło od 25 lat przyświeca działaniom Fundacji Polsat. Każdego dnia jej pracownicy, a także Grupa Polsat Plus, darczyńcy, artyści i widzowie angażują się w pomoc dzieciom, a także tym, którzy ratują ich życie. W ten wyjątkowy dzień – 6 grudnia – dziękujemy wszystkim, bez których działalność Fundacji Polsat nie wyglądałaby tak jak teraz. Jesteśmy dumni z tego co w przeciągu tych 25 lat zrealizowaliśmy, ale już patrzymy w przyszłość i nadal będziemy dla dzieci i zawsze służymy im naszą pomocą - mówi Małgorzata Nawrocka, Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.

Wielkim finałem tego wyjątkowego dnia będzie jubileuszowy koncert "Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci", podczas którego widzowie poznają niezwykłe i pełne wzruszeń historie podopiecznych Fundacji Polsat. Tego wieczoru na scenie wystąpią: Ewa Farna, Kayah, Viki Gabor, Alicja Majewska, Małgorzata Walewska, Krzysztof Zalewski, Paweł Domagała, Maciej Maleńczuk, Dawid Kwiatkowski, Andrzej Piaseczny, Michał Bajor czy Arka Noego. Zobaczymy także wyjątkowe, rodzinne duety: Patrycję i Grzegorza Markowskich oraz Krzysztofa Cugowskiego wraz ze swoim najmłodszym synem – Chrisem.

W koncercie weźmie udział również, obdarzona przepięknym głosem Karolinka – podopieczna Fundacji Polsat – w towarzystwie chóru Sound’n’Grace. Tego wieczoru na pewno nie zabraknie emocji.

Koncert poprowadzą Krzysztof Ibisz i Adam Zdrójkowski.

