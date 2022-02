Marcin Fijołek zapytał Bartłomieja Sienkiewicza, czy po 4 dobach jest nadzieja, że Ukraina obroni się, czy trzeba jednak mieć obawy. - W deeskalację nie wierzę, ale faktem jest, że mimo tak gigantycznej różnicy potencjałów, Ukraina broni się i ku podziwowi całego świata, broni się coraz skuteczniej - powiedział w programie "Graffiti" poseł Platformy Obywatelskiej.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Piąty dzień rosyjskiego ataku. Relacja na żywo

Według Sienkiewicza "obojętnie jakie plany ma Putin, widać, że nie idą tak, jakby chciał". - Mówię tu zarówno o bohaterstwie Ukraińców, ale także o ich wojskowym sprycie - dodał.

Wojna Rosja-Ukraina. Sienkiewicz: nie przywiązywałbym wagi do rozmów

Były szef MSWiA i były koordynator służb specjalnych zapytany, w którą stronę ten konflikt idzie, bo z jednej strony Putin straszy bronią atomową, a z drugiej wysyła delegację do rozmowy z Ukrainą, odpowiedział, że "nie przywiązywałbym wielkiej wagi do tych rozmów".

- Putin ma jeden cel - zniszczyć Ukrainę jako samodzielne państwo i tak daleko zaszedł w tej walce, że już powrotu nie ma - dodał. Według posła PO "te rozmowy będą służyły zastraszeniu strony ukraińskiej". - Cała ta maszyneria wojskowa nadal się na Ukrainie toczy i mam wrażenie, że mówienie o deeskalacji jest przedwczesne - mówił Sienkiewicz.

ZOBACZ: Szef rosyjskiej delegacji na szczycie klimatycznym ONZ przeprasza za inwazję na Ukrainę

- Rozumiem, dlaczego prezydent Zełenski wysłał delegację na tę rozmowę, bo trzeba rozmawiać i szukać każdej szczeliny, ale nie należy tu oczekiwać sukcesu - powiedział.

- Putin powtarza taktykę z 2014, ona polega na tym, że "jestem wielki straszny i nie będę się wahał użyć broni atomowej, dlatego trzymajcie się od napadniętej przeze mnie ofiary z daleka" - uważa poseł PO, dodając, że "ta taktyka już nie działa i nikt w Europie się nie boi pomruków rosyjskiego niedźwiedzia, bo wiadomo, że jakiekolwiek ruszenie broni atomowej będzie skutkowało III wojną światową, na którą Putin, ani cały świat nie jest gotowy".

Sienkiewicz: to Rosja ma problem

- Jest taka wojskowa doktryna Gierasimowa, która mówi, że "wojna służy wyłącznie temu, by informacja zabijała przeciwnika", i Rosjanie zastosowali tę doktrynę na Ukrainie, ale ona paradoksalnie uderzyła w samych Rosjan - powiedział Sienkiewicz.

ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. Rosyjscy opozycjoniści i naukowcy stworzyli Komitet Antywojenny

-Wewnętrznie, to Rosja ma problem i to ona nie będzie miała jak pokazać swoim obywatelom normalnego państwa, bo nie będą działały bankomaty i nie będzie oszczędności w bankach; to Ukraina przeniosła tę wojnę informacyjną na teren Rosji - wyjaśnił były szef MSWiA

Wcześniejsze programy "Graffiti" możesz obejrzeć tutaj.

WIDEO: Bułgarski sprzęt do kradzieży aut. Zbrodnia niemal idealna Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/polsatnews.pl