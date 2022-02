- Nie po to, żeby nam dziękowali. Ale po to, by wiedzieli na pewno, że kraj jest im wdzięczny – oświadczył prezydent Ukrainy.

Jak dodał, żołnierze walczą nie "dla pieniędzy, a – o dzisiaj i o jutro".

Nie macie pojęcia na co się porywacie, gdy dojedziecie do Kijowa będziecie mieli przesr..e, ostrzelamy was z każdego okna - ostrzegali rosyjskich wojskowych w nagraniu w sieciach społecznościowych ukraińscy żołnierze. Poddajcie się dzieciaki! - wezwali.