"Kijów, nasze wspaniałe, spokojne miasto, przetrwał kolejną noc pod atakami rosyjskich sił lądowych i rakiet. Jedna z nich trafiła w mieszkania. Domagam się od świata: całkowitego odizolowania Rosji, wydalenia ambasadorów, embarga na ropę, zrujnowania jej gospodarki. Powstrzymajcie rosyjskich zbrodniarzy wojennych!" - napisał minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq