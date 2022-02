To przełomowa decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej! Prezes PZPN Cezary Kulesza w sobotni poranek przekazał informację, że reprezentacja Polski nie weźmie udziału w barażowym meczu z Rosją, który został zaplanowany na 24 marca i miał się odbyć w Moskwie. To reakcja na wydarzenia na Ukrainie, gdzie od czwartku wojska Federacji Rosyjskiej prowadzą coraz bardziej brutalną wojnę.

"Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji" - napisał na Twitterze Kulesza.

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami 🇸🇪 i 🇨🇿, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

Tę decyzję skomentował prezydent Andrzej Duda.

I słusznie, Panie Prezesie @Czarek_Kulesza . Nie gra się z bandytami! 💪👍 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022

"Jestem bardzo dumny i wdzięczny, że liderzy naszej piłkarskiej reprezentacji, a także prezes PZPN wsparli Ukrainę i jednoznacznie odrzucili możliwość gry z Rosją w Moskwie. Są sytuacje, w których nie warto kalkulować, ale trzeba się opowiedzieć po stronie dobra, przeciwko złu" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Mecz z Rosją. Stanowisko piłkarzy

Kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski dodał na Twitterze: "Słuszna decyzja! Nie wyobrażam sobie grania meczu z reprezentacją Rosji w sytuacji gdy trwa agresja zbrojna na Ukrainie. Rosyjscy piłkarze i kibice nie są za to odpowiedzialni, ale nie możemy udawać, że nic się nie dzieje".

Słuszna decyzja! Nie wyobrażam sobie grania meczu z reprezentacją Rosji w sytuacji gdy trwa agresja zbrojna na Ukrainie. Rosyjscy piłkarze i kibice nie są za to odpowiedzialni, ale nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. https://t.co/rfnfbXzdjF — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022

Piłkarze reprezentacji opublikowali w sobotę wspólne stanowisko, w którym podkreślili, że wobec agresji Rosji na Ukrainę nie zamierzają rozegrać barażowego meczu z Rosją o awans do mistrzostw świata.

"My, piłkarze reprezentacji Polski, wspólnie z PZPN podjęliśmy decyzję, że w wyniku agresji Rosji na Ukrainę nie zamierzamy wystąpić w meczu barażowym z Rosją. Nie jest to łatwa decyzja, ale w życiu są ważniejsze sprawy niż piłka nożna. Myślami jesteśmy z narodem ukraińskim i naszym Przyjacielem z reprezentacji Tomkiem Kędziorą, który wraz z rodziną wciąż przebywa w Kijowie" - napisano w oświadczeniu.

ZOBACZ: PZPN zwraca się do FIFA w sprawie meczu z Rosją. Komunikat związku

Co oznacza decyzja PZPN? Na razie nie wiadomo, czy związek przesłał pismo informujące o tym do FIFA. Gdyby jednak Rosja nie została wykluczona ze struktur federacji (a na to na razie się nie zapowiada), Polacy mogliby zostać ukarani walkowerem i straciliby szansę na występ na mistrzostwach świata. Mimo to - jak słyszymy - decyzja ma duże poparcie polskich kadrowiczów, którzy już w czwartek wysyłali liczne sygnały, że nie chcą grać z Rosjanami.

