Ukraina i Rosja rozmawiają o miejscu i czasie rozmów - podał w piątek w sieci Serhij Nikiforow. "Ukraina jest i pozostaje gotowa do rozmów na temat przerwania ognia i pokoju" - powiedział rzecznik ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Propozycja Kremla w sprawie rozmów z Ukrainą w Mińsku to “zatruta oferta” i dlatego ministrowie spraw zagranicznych UE nie rozmawiali o niej na piątkowym spotkaniu w Brukseli - powiedziała szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock w telewizji ARD. Odrzuciła wezwania do wykluczenia Rosji z systemu SWIFT.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w piątek, że jest otwarty na rozmowy z Ukrainą. W programie "Brennpunkt" Baerbock podkreśliła, że "w czasie, gdy Rosja bombarduje kraj i niewinnych ludzi, nie sądzę, by nadszedł moment, by powiedzieć, że jest to poważna oferta".

- W ostatnich tygodniach przekonaliśmy się, że nic (ze strony Rosji - red.) nie było na serio, a wręcz przeciwnie. (Rosjanie - red.) z zimną krwią najechali na swojego sąsiada i teraz zabijają niewinnych ludzi na Ukrainie - dodała.

Rosja chce rozmawiać na terenie Łukaszenki

Rosja poinformowała w piątek Ukrainę o zgodzie na rozmowy. W skład delegacji Rosji mają wejść przedstawiciele MSZ, ministerstwa obrony i administracji prezydenta - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który jako miejsce rozmów wymienił Mińsk.

Pieskow powiedział także, że strona ukraińska proponowała jako miejsce rozmów Warszawę, po czym rozłączyła się. Według jego słów nastąpiła przerwa ze strony ukraińskiej i "trwa ona dość długo" - przekazał po południu. ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. Blinken oburzony taktyką Rosji prowadzącą do ofiar wśród cywilów Jednocześnie rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że negocjacje nie oznaczają, że cele tzw. operacji wojskowej Rosji przeciwko Ukrainie są zmieniane. Jej zdaniem są one "nadal aktualne". Niezależny portal Meduza ocenił z kolei, że operacja nie będzie odwoływana mimo negocjacji. Wcześniej w piątek Pieskow powiedział, że Moskwa jest gotowa wysłać delegację do Mińska. Nastąpiło to po tym, jak doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego powiedział, że Kijów jest gotowy do omówienia neutralnego statusu Ukrainy.

Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę w czwartek rano.

hlk/PAP