Stolica Ukrainy znalazła się pod ciężkim ostrzałem rakietowym armii rosyjskiej - poinformował w piątek rano szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. "Straszliwy rosyjski atak rakietowy na Kijów" - napisał na Twitterze Kułeba. Dodał, że to najcięższy atak od 1941 roku.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.