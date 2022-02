Kwaśniewski: niewykluczone, że Rosjanie mają plan pojmać Zełenskiego

W piątek rano prezydent Andrzej Duda poinformował o swojej rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim. Sytuacja w Kijowie ma być trudna, rozpoczęło się bombardowanie miasta, a Rosjanie wykorzystują drony do zrzucania ładunków. O możliwy rozwój wydarzeń Grzegorz Kępka pytał Aleksandra Kwaśniewskiego.

- Kijów jest kluczowym miejscem, więc atak na pewno będzie trwał. Gdyby udało się przechwycić Rosjanom główne budynki rządowe, to centrum zarządzania krajem będzie sparaliżowane - uważa były prezydent Polski.

- Niewykluczone, że mają również plan pojmać Zełenskiego. Zresztą on o tym wprost mówi, że ma być zlikwidowany. Też mogę sobie wyobrazić, że po zajęciu Kijowa zostaną tam obstalowane nowe władze z ludzi posłusznych Moskwie - dodał.

Co chce osiągnąć Putin?

- Cel Putina jest oczywisty. On chce odtworzyć tę wielką Rosję, odtworzyć strefę wpływów. Ma już Białoruś. Chce mieć Ukrainę. Myślę, że zagrożone są takie kraje jak Mołdawia czy kraje na Kaukazie, Azji Centralnej - stwierdził Kwaśniewski.

- On w ten sposób chce się zapisać w historii. Czyni to metodami brutalnymi, agresywnymi, które wykluczają go ze społeczności międzynarodowej, ale jak widać, tym się nie przejmuje - mówił dalej.

Sankcje na Rosję. Kwaśniewski: nie zatrzymają Putina

Przywódcy Unii Europejskiej uzgodnili w czwartek w Brukseli, że nałożą nowe sankcje na rosyjski sektor finansowy, energetyczny i transportowy oraz wprowadzą kontrolę eksportu, a także dodadzą kolejnych Rosjan na czarną listę sankcyjną w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Podobne rozwiązania przyjęły Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

- Wśród tych sankcji bardzo chętnie widziałbym jeszcze system SWIFT, czyli ograniczenie możliwości transferów finansowych ze strony dużych firm rosyjskich - powiedział Kwaśniewski.

Grzegorz Kępka pytał o ocenę przyjętych rozwiązań. - To na pewno są sankcje dokuczliwe, tylko one nie zatrzymają Putina. W dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do tego, że sytuacja ekonomiczna Rosji się pogorszy - odparł były prezydent.

jk/Polsatnews.pl