Jak podkreślił "napaść, inwazja na Ukrainę jest bezprecedensowym złamaniem prawa międzynarodowego, giną niewinni ludzie". - Dlatego Polska przestrzegała wcześniej i dziś jedziemy po to, żeby wypracować wspólnie ten pakiet sankcji, który będzie skuteczny. Jedziemy po to, żeby wzmocnić nasze bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO - powiedział szef rządu.

- Zaopiekujmy się naszymi sąsiadami z Ukrainy, bo oni teraz są w potrzebie - zapewnił jednocześnie Morawiecki. Jak podkreślił "przyjaciół nie można zostawiać w biedzie". - Musimy im pomóc - powiedział.

Jak dodał - w związku z tym - jednym z celów jego wizyty w Brukseli jest wypracowanie przez UE "odpowiedniego pakietu wsparcia".

Szef polskiego rządu opublikował także wpis w mediach społecznościowych, w którym podkreślił, że "dzisiejszy poranek, 24 lutego 2022 roku, przejdzie do historii jako dzień, w którym Rosja wybrała wojnę".

- Ta decyzja zmienia wszystko. Powoduje, że na nowo odżywają demony II Wojny Światowej. Napaść i agresja, przed którą przestrzegaliśmy od wielu miesięcy, stały się faktem. Niewinni ludzie giną tuż za nasza wschodnią granicą. To barbarzyństwo musi spotkać się ze zdecydowanym odporem całego wolnego świata - zaznaczył Morawiecki.

Szef rządy zaznaczył, że "Ukraina walczy nie tylko o swoja własną niepodległość i wolność - walczy w imieniu całej Europy, o wolność całej Europy". Jak dodał, "działania Polski powinny pójść w dwóch kierunkach: nałożenia mocnego pakietu sankcji na Rosję, który będzie w skuteczny sposób odstraszał od kolejnych działań militarnych oraz wzmocnienia wschodniej flanki NATO i UE".

Wojna na Ukrainie 2022. "Nie czekaliśmy bezczynnie"

Premier dodał, że "nie jesteśmy zaskoczeni tym, co się dziś dzieje - pod koniec zeszłego roku rozmawiałem z wieloma przywódcami UE przestrzegając przed tym, co może nastąpić, dokładnie przed tym, co dzisiaj się dzieje". - Nie czekaliśmy bezczynnie na rozwój wydarzeń. Powołaliśmy Komitet do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności pod przewodnictwem premiera Jarosława Kaczyńskiego, który opracował znaną państwu już ustawę o obronie ojczyzny oraz przeprowadził szereg analiz strategicznych - przekazał Morawiecki.