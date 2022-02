Wiceszef MSZ wezwał Niemcy do zatrzymania Nord Stream 2 i poparcia sankcji wobec Rosji

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. Reuters podał w nocy z poniedziałku na wtorek, że Putin wydał rozkaz wojskom rosyjskim wkroczenia na terytorium wschodniej Ukrainy.

"Oczekujemy jednoznacznego stanowiska i działań od naszych niemieckich partnerów. Zatrzymajcie Nord Stream 2 i poprzyjcie sankcje natychmiast" - napisał Szynkowski vel Sęk na Twitterze.

Von unseren 🇩🇪 Partnern erwarten wir eine eindeutige Position und Aktion. Stoppt Ihr Nordstream 2 und unterstützt Ihr die Sanktionen sofort!

Oczekujemy jednoznacznego stanowiska i działań od naszych 🇩🇪 partnerów.

Zatrzymajcie Nordstream 2 i poprzyjcie sankcje natychmiast! https://t.co/C3TUsDA75p — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) February 21, 2022

Szef MON Mariusz Błaszczak potwierdził we wtorek rano, że siły rosyjskie weszły na terytorium samozwańczych republik w Donbasie, a więc - dodał - de facto naruszyły granice Ukrainy. Oczekujemy poważnych, a nie symbolicznych sankcji wobec Rosji, bo tylko takie mogą zatrzymać odbudowę imperium rosyjskiego - powiedział szef MON w Polskim Radiu.

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek zwrócił się o pilne zwołanie posiedzenia Rady Europejskiej. "Decyzja Władimira Putina to akt agresji przeciwko Ukrainie, który wymaga jednoznacznej, zdecydowanej i niezwłocznej odpowiedzi w postaci sankcji ze strony UE; to także poważne zagrożenie dla na całym kontynencie" - napisał Morawiecki w piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela.

