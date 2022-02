"Kreml nie podjął decyzji o uznaniu niepodległości dwóch separatystycznych 'republik ludowych', ale potwierdził swoją agresję wobec Ukrainy" - oświadczył minister. "Świat nie może milczeć" - wezwał Reznikow.

The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» -Kremlin recognized its own aggression against 🇺🇦. We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall?