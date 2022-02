Mamy 18 792 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 325 osób - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu, 15 lutego, odnotowano 22 267 zakażeń, w tym 2 408 reinfekcji. Zmarło wówczas 286 pacjentów.

Mamy 18 792 (w tym 2 078 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: wielkopolskiego (2648), mazowieckiego (2600), kujawsko-pomorskiego (2161), łódzkiego (1242), dolnośląskiego (1199), śląskiego (1163), pomorskiego (1134), lubelskiego (1124), zachodniopomorskiego (1120), warmińsko-mazurskiego (1084), małopolskiego (859), świętokrzyskiego (629), lubuskiego (615), podlaskiego (462), opolskiego (351), podkarpackiego (290).

111 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort zdrowia poinformował także, że 103 osoby zmarły z powodu COVID-19, a 222 osoby zmarły z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Liczba zakażonych koronawirusem 5 582 217/110 157 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Koronawirus w Polsce. Ilu pacjentów w szpitalach?

W szpitalach przebywa 16 509 pacjentów z COVID-19, w tym 947 chorych podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 28 422 łóżek i 2 475 respiratory. Na kwarantannie przebywa 204 786 osób.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 4 935 340 zakażonych.

Koronawirus. Ile szczepień wykonano?

Ostatniej doby wykonano 35 065 szczepień przeciw COVID-19. Trzecią dawkę przyjęło 217 595 osób.

Łącznie podano 53 088 071, a w pełni zaszczepionych jest 22 116 954 osób.

Dawkę przypominającą przyjęło 10 955 834 osób.

Rzecznik rządu o luzowaniu obostrzeń

Piotr Müller zauważył w poniedziałek, że przy raportowaniu zakażeń występuje "tendencja spadkowa". Nie wykluczył, że od marca rozpocznie się luzowanie obostrzeń.

- Jeżeli taka tendencja by się potwierdzała, to w marcu można by było mówić o pewnym luzowaniu obostrzeń - stwierdził rzecznik rządu.





Piotr Müller dodał, że nie wie "jak daleko idące byłoby znoszenie restrykcji". - Maseczki, limity, dyskoteki - mamy jeszcze trochę obostrzeń. Liczę na to, że faktycznie w marcu będzie można pokazywać dobre decyzje, aczkolwiek jestem zawsze ostrożny. Tak jak wiemy, koronawirus nie raz potrafił pokazać swoje czarne oblicze - tłumaczył.

