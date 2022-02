- Jeżeli taka tendencja by się potwierdzała, to w marcu można by było mówić o pewnym luzowaniu obostrzeń - dodał rzecznik rządu.

Piotr Müller dodał, że nie wie "jak daleko idące byłoby znoszenie restrykcji". - Maseczki, limity, dyskoteki - mamy jeszcze trochę obostrzeń. Liczę na to, że faktycznie w marcu będzie można pokazywać dobre decyzje, aczkolwiek jestem zawsze ostrożny. Tak jak wiemy, koronawirus nie raz potrafił pokazać swoje czarne oblicze - tłumaczył.

Pytany, czy Ministerstwo Zdrowia zrezygnuje z raportowania, wytłumaczył, że "raportowanie będzie", ale być może w formie "tygodniowej". - Co do zdjęcia maseczek - oczywiście wszyscy byśmy sobie tego życzyli, ale nie chciałbym przedwcześnie ogłaszać dobrych wiadomości - podsumowywał.

Koronawirus w Polsce. Zniesienie restrykcji po 1 marca?

- Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, jeżeli trend (spadkowy epidemii - red.) będzie obserwowany w najbliższych dniach, to zakładamy, że do końca przyszłego tygodnia, po rekomendacjach przedstawionych przez ministra panu premierowi, zapewne zechcemy ogłosić to, co będzie miało miejsce w marcu i zapewne będzie to schodzenie z pewnych obostrzeń - mówił w piątek mediom rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zaznaczył, że nie należy spodziewać się zniesienia od 1 marca obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką.

- W maseczkach na razie jeszcze na pewno zostaniemy, ale z części obostrzeń będzie można zejść, zważywszy na to, że trend spadkowy jest w naszym kraju cały czas obserwowany – stwierdził Andrusiewicz.

- Widzimy również to, co dzieje się na świecie, w innych państwach, które zapowiadają stopniowe luzowanie obostrzeń; nie jesteśmy ani w czołówce, ani na końcu stawki, raczej w środku państw, które zapowiadają pewne luzowanie - ocenił.

