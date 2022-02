Egipt, Kenia, Nigeria, RPA, Senegal i Tunezja to sześć państw afrykańskich, które otrzymają technologię do produkcji szczepionek przeciw COVID-19 typu mRNA. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ujawniła decyzję w piątek podczas 6. szczytu Unia Europejska - Unia Afrykańska w Brukseli.