Martwy mężczyzna został znaleziony w sobotę w przydrożnym rowie k. Jadowa (pow. wołomiński). Leżał twarzą w wodzie obok przewróconego przez wichurę drzewa – poinformował oficer prasowy KP PSP w Wołominie st. bryg. Wiesław Drosio. Drugi mężczyzna zginął w Otwocku koło Warszawy. Do obu tragedii doszło w sobotę we wczesnych godzinach popołudniowych.

Przy przechodzącej przez las drodze z Jadowa do Sulejowa (pow. wołomiński) ok. godziny 17 został znaleziony w rowie pełnym wody mężczyzna po 50.

- Leżał twarzą w wodzie przy powalonym drzewie. Mężczyzna nie był przygnieciony drzewem, więc trudno ocenić, czy został uderzony konarem, czy się przewrócił i utopił. Prokuratura będzie to ustalać – powiedział Drosio.

17 lutego 2022 r. na terenie Mazowsza strażacy interweniowali łącznie 1 845 razy, 18 lutego br. było nieco spokojniej – odnotowano 606 interwencji, zaś 19 lutego wiatr uderzył ze zdwojoną siłą powodując ogromne straty i zniszczenia – interwencji na godzinę 20:00 było 4 468 pic.twitter.com/YzrgRn1xCt — Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie (@Kw_PSP_Wwa) February 19, 2022

Informację o śmierci mężczyzny potwierdziła sierżant sztab. Monika Kaczyńska komendy powiatowej policji w Wołominie. - Na razie nie wiemy, co było przyczyną śmierci. Są prowadzone czynności pod nadzorem prokuratury – przekazała Kaczyńska.

Tragedia w Otwocku

"Zawiadomienie wpłynęło do nas ok. 13.20. Kiedy strażacy przyjechali w okolice ul. Mlądzkiej, na miejscu była już policja i karetka pogotowia. Z informacji, które uzyskaliśmy od policji i świadków zdarzenia wynikało, że mężczyzna w wieku ok. 30 lat, w trakcie spaceru leśną drogą został uderzony złamanym konarem" – powiedział Podgórski.

Przekazał, że mężczyzna doznał obrażeń czaszki, poniósł śmieć na miejscu. Do tej pory nie udało się skontaktować z otwocką policją w związku z tą sprawą.

Na godzinę 17:30 ma Mazowszu odnotowano ponad 4085 zdarzeń związanych z silnym wiatrem.

W ich wyniku dwie osoby poniosły śmierć. Zalecamy ograniczenie w przemieszczaniu się, jeżeli możemy zostańmy w domu. — Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie (@Kw_PSP_Wwa) February 19, 2022

Bilans poszkodowanych w sobotę wyniósł 4 ofiary śmiertelne i 6 osób rannych. Do godziny 20:00 na Mazowszu odnotowano ponad 4467 zdarzeń związanych z silnym wiatrem.

