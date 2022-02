Wołodymyr Zełenski zadeklarował w Monachium, że Ukraińcy będą bronili "swojej ziemi" ze wsparciem "swoich partnerów albo bez niego". Dodał, że jeśli na granicy ukraińsko-rosyjskiej rozpoczną się bombardowania, będzie za późno, żeby sojusznicy nakładali sankcje na Rosję.

Wołodymyr Zełenski: "Nie panikujemy"

Ukraiński prezydent przyznał, że nie wie, jakie zamiary ma prezydent Władimir Putin, "dlatego proponuję, żeby doszło do spotkania między nami. Jesteśmy gotowi do współpracy z Rosją na każdej platformie" - zaznaczył.

"Nie panikujemy" - oświadczył i podkreślił, że prowokacyjne incydenty, do których dochodzi na wschodniej Ukrainie i Rosji są "cynicznymi kłamstwami".

Prezydent Ukrainy zaznaczył w trakcie swojego przemówienia, że członkowie NATO powinni być szczerzy w sprawie tego, czy chcą, by Ukraina dołączyła do paktu północnoatlantyckiego. Podkreślił także, że ważne jest, by przestać ograniczać dostęp obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do obszarów tymczasowo okupowanych.

Wyraził również nadzieję, że "nikt nie myśli o Ukrainie jako wygodnym buforze" między krajami Zachodu a Rosją.

Krym wróci do Ukrainy na drodze pokojowej

Zełenski powiedział także, że Krym i okupowane obszary Donbasu zostaną przywrócone Ukrainie tylko "drogą pokojową".

Jak zauważył, struktury bezpieczeństwa na całym świecie są kruche i należy je ponownie umocnić. Porównał je "do syropu na kaszel zestawionego z siłą działania szczepionki".

- Zarówno w Europie, jak i na całym świecie, są te struktury prawie zniszczone - powiedział ukraiński przywódca.

Zełenski uczestniczy w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która poświęcona jest sprawom bezpieczeństwa międzynarodowego.

Biorą w niej udział szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych oraz obrony, w Monachium są też przedstawiciele świata nauki.

Dominującym tematem dyskusji jest sytuacja na granicy ukraińskiej z Rosją i Białorusią, gdzie koncentrują się wojska rosyjskie.

