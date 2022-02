Gdyby wybory odbyły się w niedzielę to na Zjednoczoną Prawicę głosowałoby ok. 36 proc. ankietowanych, na Koalicję Obywatelską - ok. 24,5 proc, a na Polskę 2050 - 14,2 proc. - wynika z sondażu, który opublikował weekendowy "Super Express".