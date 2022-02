Z opublikowanego w niedzielę sondażu wynika, że 36,3 proc. ankietowanych jako lidera opozycji widzi przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska. To wzrost o kilka punktów procentowych w stosunku do analogicznego sondażu przeprowadzonego cztery miesiące temu. Wówczas wskazało go 28,8 proc. respondentów.

Drugie miejsce należy do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, ale uzyskał on dużo słabszy wynik. Jako lidera opozycji wskazało go 9,6 proc. ankietowanych.

Podium zamyka lider Polski 2050 Szymon Hołownia z poparciem na poziomie 8,3 proc. Poza pierwszą trójką znalazł się poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji (6,8 proc.)

Jarosław Gowin jako lider opozycji

Po raz pierwszy w zestawieniu pojawił się były polityk koalicji rządzącej, prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Jako lidera opozycji widzi go 2,4 proc. respondentów.

Tym wynikiem wyprzedził nieznacznie prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza (2,3 proc.) oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego (1,6 proc.) i Roberta Biedronia (1,6 proc.).

2,4 proc. ankietowanych wskazało, że liderem opozycji jest ktoś spoza zestawienia.

Kto uważa Tuska za lidera opozycji?

- Donalda Tuska za czołową postać bloku opozycyjnego częściej uważają mężczyźni (40 proc.) niż kobiety (33 proc.). Odsetek osób, które wybrały byłego przewodniczącego Rady Europejskiej wzrasta wraz z wiekiem respondentów (19 proc. wśród osób w wieku do 24 lat, 43 proc. pośród badanych po 50. roku życia). Częściej niż pozostali uczestnicy badania lidera opozycji w osobie Donalda Tuska widzą respondenci z wykształceniem wyższym (42 proc.) i o dochodzie netto w granicach 1001 – 2000 zł (43 proc.). Z uwagi na wielkość miejscowości postać tę najczęściej wskazywali mieszkańcy największych miast (45 proc.) - powiedział "RZ" Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 1-2 lutego. Analizą objęto 800 osób powyżej 18. roku życia.

pgo/"Rzeczpospolita"