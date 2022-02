Sekretarz obrony USA Lloyd Austin odbył w piątek rozmowę telefoniczną ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Szojgu - poinformował Pentagon. Austin miał wezwać Rosjanina do deeskalacji i wycofania wojsk spod granic Ukrainy.

"Sekretarz Austin wezwał do deeskalacji, powrotu rosyjskich sił okrążających Ukrainę do swoich baz oraz do dyplomatycznego rozwiązania" - napisał rzecznik resortu John Kirby w jednozdaniowym podsumowaniu z rozmowy.

ZOBACZ: Ukraina-Rosja. Ostrzał w pobliżu stacji kolejowej w Donbasie. Ograniczono ruch pociągów

Do rozmowy doszło podczas wizyty Austina w Polsce i w kontekście zaostrzających się napięć wokół Ukrainy. W czwartek minister ostrzegł, że Rosja jest gotowa do ataku na Ukrainę w każdej chwili, notując m.in. że zgromadziła zapasy krwi w miejscach zgrupowania wojsk pod granicami z Ukrainą.

Putin: wspólnie z Białorusią zapewniamy sobie bezpieczeństwo

Putin, który wypowiadał się na wspólnej konferencji prasowej ze swym białoruskim odpowiednikiem Alaksandrem Łukaszenką, oznajmił, że Rosja nie jest przeciwna omawianiu pewnych propozycji USA i NATO, i gotowa jest iść drogą negocjacji, pod warunkiem, że będą one rozpatrywane razem z priorytetowymi żądaniami Moskwy.

Wśród tych żądań jest nierozszerzanie NATO i powrót infrastruktury Sojuszu do stanu z 1997 roku.

ZOBACZ: Białorus. Alaksandr Łukaszenka spotka się z Władimirem Putinem. Tematem - "interesy narodowe"

Doniesienia o potencjalnym ataku Rosji na Ukrainę Putin określił jako "wrzutki". Oświadczył także, że na Ukrainie "masowo i systematycznie naruszane są prawa człowieka", a w Donbasie "sytuacja się zaostrza".

Łukaszenka zapewnił że "nikt nie chce wojny", ani zaostrzenia konfliktów. Oskarżył Zachód o agresywne działania i oznajmił, że Białoruś i Rosja "są zmuszone" do poszukiwania sposobów zapewnienia sobie bezpieczeństwa.

WIDEO: Przemówienie Putina w Jerozolimie o Polakach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP