Połamane drzewa, zerwane dachy, burze, trąby powietrzne, wiatr w porywach do 115 km/h - to czwartkowy krajobraz w Polsce. W wyniku załamania pogody zginęły trzy osoby. Niebezpiecznie będzie do końca dnia, choć - jak podaje IMGW - wieczorem wiatr osłabnie.

Nad Polską szaleje wichura związana z niżem Dudley. W wielu regionach kraju porywy wiatru dochodzą do 90-100 km/h, a miejscami nawet do 130 km/h. Obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje na zachodzie, w centrum i na środkowym wschodzie. Nie można tam wykluczyć trąb powietrznych. W górach wiatr przekracza 150 km/h.

Ponad 10 tys. interwencji

Straż Pożarna do godziny 15:00 interweniowała ponad 10 tys. razy. W wyniku wichur zginęły trzy osoby. Co najmniej pięć zostało rannych.

W Międzyrzeczu w woj. lubuskim drzewo runęło na samochód, którym jechał 64-latek. Mężczyzna zginął na miejscu.

W Krakowie wichura przewróciła żurawia budowlanego. Zginęło dwóch robotników - 23- i 64-latek - na których upadły elementy konstrukcji dźwigu, zaś kolejnych dwóch zostało rannych.

- Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z prokuratorem prowadząc oględziny, analizując dokumentację budowy i przesłuchując świadków. Na obecnym etapie śledczy nie formułują wniosków, czy na budowie zastosowano się do wszystkich wymaganych zasad bezpieczeństwa. Sprawę badają także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy - podkreślił rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Trąba powietrzna w Dobrzycy. "Cud, że nikt nie zginął"

Z kolei przez miejscowość Dobrzyca (woj. wielkopolskie) przeszła trąba powietrzna. Uszkodziła 30-40 budynków. W całej Polce nocne wichury zniszczyły niemal 200 domów i z zabudowań; w tym z 54 wichura zerwała dachy.

- To cud, że nikt nie zginął w Dobrzycy po przejściu trąby powietrznej - powiedział w czwartek na konferencji prasowej wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Wstępnie straty szacuje się w dziesiątkach milionów złotych.

Poinformował, że od rana do wojewody wpływały wnioski o pomoc doraźną dla poszkodowanych mieszkańców. - Wszystkie wnioski, które spłynęły do południa zostały rozpatrzone pozytywnie i pieniądze zostały przelane na konto gminy Dobrzyca i będą dalej dystrybuowane do mieszkańców - powiedział. Sprecyzował, że chodzi o pomoc doraźną w wysokości 6 tys. zł na najpilniejsze potrzeby.

Mieszkańcy mogą też - jak wyjaśnił - wnioskować ze środków rządowych o dotację do 200 tys. zł na odbudowę zniszczonych domów i do 100 tys. na odbudowę budynków gospodarczych.

Straż pożarna zaapelowała do mieszkańców Dobrzycy o niewychodzenie z domu i zabezpieczenie wszystkich elementów, które mogą być przeniesione przez wiatr.

Gałąź spadła na przechodnia

Zaś w Zabrzu ułamana gałąź uderzyła przechodnia na ul. Sportowej. Rzecznik zabrzańskiej policji mł. asp. Sebastian Bijok przekazał, że mężczyzna ten doznał niegroźnych obrażeń głowy.

Wiatr uszkodził wiatrak

W miejscowości Dmenin w powiecie radomszczańskim silny wiatr uszkodził wiatrak. Jak podaje remiza.pl, gondola wraz z łopatami runęła na ziemię. Nikomu nic się nie stało.

Fale rozbiły szyby

Zła sytuacja jest również poza granicami Polski. W Hamburgu sztormowe fale dostały się na pokład promu, rozbijając szyby. W sieci pojawiło się wideo ze zdarzenia. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Prognoza na piątek

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, na północnym wschodzie i w Karpatach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 4 do 9 stopni Celsjusza, tylko w rejonach podgórskich Karpat i lokalnie na północnym wschodzie około 2 stopnia.

Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu okresami silny, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Nad morzem porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 90 km/h i w Sudetach do 140 km/h. W górach wiatr powodował będzie lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

