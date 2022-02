Na Kasprowym Wierchu leży już 1,5 metra śniegu. Odpowiednio gruba pokrywa naturalnego śniegu pozwalała na otwarcie obydwu stoków narciarskich na Kasprowym Wierchu, nazywanym Świętą Góra Narciarzy. Z uwagi na przepisy ochrony przyrody nie jest możliwe ich sztuczne naśnieżanie.

ZOBACZ: Lawiny śnieżne w rejonie Kasprowego Wierchu i Doliny Pięciu Stawów. Nie żyją dwie osoby

- Zima w górach trwa w pełni, a na trasach narciarskich panują fantastyczne warunki. Dzięki intensywnym opadom śniegu, sprzyjającej aurze oraz zaangażowaniu pracowników PKL, narciarze mogą wypróbować swoich sił zarówno na trasie w Kotle Gąsienicowym, jak i Goryczkowym. Zapraszamy wszystkich miłośników narciarstwa na obie trasy udostępnione w ośrodku PKL Kasprowy Wierch – przekazał kierownik ośrodka PKL Kasprowy Wierch Marcin Kucharski.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach

Tatrzański Park Narodowy (TPN) przypomina o zakazie jeżdżenia na nartach poza wyznaczonymi trasami i szlakami. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. W obecnych warunkach nawet trasy narciarskie w rejonie Kasprowego Wierchu są zagrożone dużymi lawinami. W minionym tygodniu sporych rozmiarów lawina zeszła aż na trasę w Kotle Goryczkowym. Lawinę wyzwolił najprawdopodobniej narciarz zjeżdżający poza wyznaczonym terenem.

ZOBACZ: Tatry. Do Morskiego Oka zeszła potężna lawina śnieżna. "Tu nigdy nie jest bezpiecznie"

"Zejście tej lawiny pokazuje, że jeżdżąc poza wyznaczoną trasą narażamy nie tylko siebie, ale również tych, którzy jeżdżą na nartach i poruszają się po szlakach zgodnie z zasadami" – czytamy w komunikacie TPN.

Trasa narciarska w Kotle Goryczkowym rozpoczyna się na wysokości ok. 1950 m n.p.m. Długość trasy wynosi 2,1 km, w zależności od wybranego wariantu, a różnica wysokości to 602 m. Z dolnej stacji kolei krzesełkowej w Dolinie Goryczkowej prowadzi 3,5 km nartostrada do Kuźnic.