PKN Orlen poinformował w środę rano, że złożył wniosek do UOKiK o wyrażenie zgody na powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy, która ma odpowiadać za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii mikro i małych reaktorów jądrowych - do zarządu nowej spółki koncern będzie rekomendował Dawida Jackiewicza, doradcę zarządu czeskiego Orlen Unipetrol z Grupy Orlen.

Obajtek zapowiedział, że w Orlen Synthos Green Energy wykorzystane zostaną kompetencje, umiejętności i doświadczenie osób, które już pracują w Grupie Orlen, znają strategię koncernu i wiedzą, że kluczowe dla niego jest wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki i krajowych dostawców.

"Dlatego rekomendujemy do zarządu naszej nowej spółki Dawida Jackiewicza, który wcześniej z ramienia polskiego rządu m.in. nadzorował firmy z sektora energetycznego i jest cenionym ekspertem w branży paliwowo-energetycznej" - wyjaśnił prezes PKN Orlen, cytowany w komunikacie.

Kim jest Dawid Jackiewicz?

Koncern podał, iż obecnie Jackiewicz jest doradcą zarządu czeskiej spółki Orlen Unipetrol, pełni też funkcję wiceprezesa Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych zajmującego się tematyką bezpieczeństwa energetycznego, liberalizacji rynku gazu, zarządzania finansami przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnieniami efektywności projektów infrastrukturalnych w energetyce.

W latach 2015-2016 Jackiewicz jako Minister Skarbu Państwa w rządzie Beaty Szydło, nadzorował spółki sektora energetycznego. Wcześniej, jak zaznaczył PKN Orlen, w Parlamencie Europejskim należał do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, natomiast, gdy zasiadał w polskim Sejmie był członkiem Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych, Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji.

Kaczyński potwierdza powrót Jackiewicza

O nowych planach PKN Orlen mówił również Jarosław Kaczyński, w wywiadzie dla Polskiego Radia 24. - Ma w tej chwili powstać, (...) to chyba sprawa kilku tygodni, nowa spółka w ramach Orlenu, czyli tzw. spółka córka, która się tym zajmie (budową reaktorów jądrowych) - potwierdził prezes PiS.

- Tam są już przymiarki do kierownictwa. Do zarządu wrócą też ludzie, którzy przez jakiś czas na skutek różnego rodzaju nieporozumień byli odsunięci. Dawid Jackiewicz między innymi tam ma być. To właśnie jeden z tych ludzi, którzy przez jakiś czas funkcjonowali poza, ale bardzo energiczny i sprawny - zapewniał Kaczyński.

Będzie więcej reaktorów w Polsce?

W poniedziałek w Waszyngtonie KGHM podpisał z NuScale umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem sześciu reaktorów modułowych SMR w Polsce. Pierwszy z nich ma powstać do roku 2029. Zawarty przez firmy kontrakt przewiduje opracowanie i wybudowanie elektrowni atomowej zawierającej co najmniej 6 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR o łącznej mocy 462 MWe, z opcją aż do 12.

Jak powiedział Kaczyński, chodzi o "kilka reaktorów atomowych, które mają wspierać KGHM, czyli bardzo dużą i ważną firmę".

- My mamy przecież także przedsięwzięcia, które mają z jednej strony doprowadzić do tego, żeby powstała w Polsce duża elektrownia atomowa, z dużymi reaktorami, takimi 1000 megawatów albo nawet więcej, np. 1100. Jednocześnie wszyscy w świecie dziś oczekują na moment, kiedy uzyskają ostateczną zdolność do funkcjonowania SMR-y (eng. small modular reactor), ale nie te małe, takie 80 megawatów jakie mają być zamontowane w KHGM. Chodzi o SMR większe, np. 350 megawatów. One są już kupowane na świecie, np. Kanada kupiła już 100 - powiedział.

Według Kaczyńskiego, skoro źródła energii mają być czyste, "to tym najczystszym jest właśnie atom, gdyż w Polsce nie ma takiego nasłonecznienia ani wiatrów", by tylko na nich mogła polegać energetyka.