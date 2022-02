Co dalej z mechanizmem warunkowości, który uzależnia korzystanie z budżetu UE od poszanowania zasad państwa prawnego? Polska i Węgry złożyły skargę w tej sprawie, ale TSUE ją odrzucił. Zdaniem Zbigniewa Ziobry to dowód na "historyczny błąd" premiera Morawieckiego. Jakie jest zdanie wiceprezesa Solidarnej Polski Michała Wójcika? Bogdan Rymanowski zapyta o to programie "Gość Wydarzeń".