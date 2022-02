Prezes PiS Jarosław Kaczyński był gościem Polskiego Radia 24. Wicepremier ds. bezpieczeństwa był pytany m.in. o oddalenie polskiej skargi w sprawie mechanizmu "pieniądze za praworządność".

Trybunału Sprawiedliwości UE oddalił w środę wniesione przez Węgry i Polskę skargi dotyczące mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego. "Mechanizm ten został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, zachowuje spójność z procedurą ustanowioną w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej i nie przekracza granic kompetencji przyznanych Unii, a także szanuje zasadę pewności prawa" - uznali sędziowie TSUE.

Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, komentując ten wyrok, stwierdził, że jest on dowodem na bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Morawieckiego. Dodał, wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości jest też potwierdzeniem obaw formułowanych przez Solidarną Polskę.

TSUE a skarga Polski. Kaczyński: Dziwię się Ziobrze

- W moim przekonaniu określenie "historyczne" jest odrobinę przesadne - stwierdził Kaczyński, mówiąc o słowach Zbigniewa Ziobry, który skrytykował polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. - To, że ta skarga zostanie odrzucona, było bardzo łatwe do przewidzenia - zaznaczył.

Prezes PiS zaznaczył, że obój Zjednoczonej Prawicy jest "bardzo szeroki" i czasem "zdarzają się trudne momenty", których wolałby uniknąć. Podkreślił przy tym, że nie widzi powodów do rozłamu w koalicji.

- To zdarzenie może być przedmiotem dyskusji, na przykład wewnątrz naszej koalicji, rządu, ale jestem zawiedzony tym, że takie oświadczenia padają publicznie, bo to na pewno naszej wspólnej sprawie, a tą wspólną sprawą jest między innymi utrzymanie naszej suwerenności. Oczywiście to sprawa superważna, ale mamy także te i inne. Dlatego troszkę się dziwię panu ministrowi, ale cóż, takie rzeczy się w polityce zdarzają, nie tylko u nas, we wszystkich państwach - powiedział szef PiS.

Wojna na Ukrainie? Kaczyński: wariant mniej prawdopodobny, ale w dalszym ciągu niewykluczony

Prezes Prawa i Sprawiedliwości był dopytywany czy jego zdaniem wojna na Ukrainie jest wciąż możliwa. - Rosja wykorzystuje swoje siły zbrojne po to, żeby co najmniej destabilizować Ukrainę i utrudniać jej życie w taki sposób, który z punktu widzenia prawa międzynarodowego i dobrych obyczajów, jest niedopuszczalny, ale to nie oznacza, że to wszystko musi się skończyć agresją zbrojną - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jego zdaniem, obecnie jest więcej podstaw niż 48 godzin temu, żeby sądzić, że nie będzie rosyjskiej agresji. - Nie jestem przekonany, czy w ogóle w zamiarze Rosji, Putina, jego współpracowników była ta agresja. Być może tak, być może była to kwestia wariantowa w zależności od reakcji zachodu i wtedy ta reakcja byłaby najważniejsza. A być może traktowano ten wariant jako preferowany, a okazało się, że jest trudniej, niż sądzono i w związku z tym z niego - przynajmniej w tym momencie - zrezygnowano - mówił wicepremier.

- Nadmiernym optymistą nie jestem, chociaż ten najgorszy wariant, wojenny, w którym będą ginąć ludzie, będą niszczone miasta dziś wydaje się stosunkowo mniej prawdopodobny, ale w dalszym ciągu niewykluczony - oświadczył prezes PiS.

WIDEO: Aleksander Kwaśniewski: Putin chce zapisać się w historii jako ten, który odtworzył Wielką Rosję

