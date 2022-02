Ojciec Andres Arango, który jest księdzem od 1995 roku, dokonał tysięcy chrztów, mówiąc: "Chrzcimy was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Biskup Thomas Olmsted z diecezji Phoenix wyjaśnił, że słowo "chrzcimy" jest niepoprawne i duchowny powinien był mówić "ja chrzczę".

"Problem z używaniem »my« polega na tym, że to nie społeczność chrzci osobę, ale to Chrystus i tylko On przewodniczy wszystkim sakramentom, a więc to Chrystus Jezus udziela chrztu" – napisał biskup do parafian.



Po opublikowaniu wyników kościelnego śledztwa ksiądz Arango 1 lutego zrezygnował z funkcji proboszcza parafii św. Grzegorza w Phoenix. "Smuci mnie fakt, że podczas mojej posługi kapłańskiej dokonywałem nieważnych chrztów, regularnie stosując niepoprawną formułę. Głęboko żałuję mojego błędu i tego, jak wpłynęło to na parafian" – napisał ksiądz.

Ponowne chrzciny

Biskup oświadczył, że watykańska Kongregacja Doktryny Wiary potwierdziła, że ​​chrzest udzielany za pomocą formuły "Chrzcimy…" jest nieważny i wierni muszą być ochrzczeni ponownie. Diecezja założyła stronę internetową dla każdego, kto twierdzi, iż otrzymał nieważny chrzest. Katie Burke, rzecznika diecezji w Phoenix poinformowała CNN, że nowe chrzty już się odbyły.

Według ustaleń diecezji "​​chrzty Arango przeprowadzone po 17 czerwca 2021 r. są uważane za ważne" - pisze CNN.

Biskup z diecezji Phoenix powiedział, że nie wierzy, by proboszcz parafii św. Grzegorza zamierzał skrzywdzić któregokolwiek z parafian.

"Muszą powtórzyć inne sakramenty"

- Ja też szczerze przepraszam, że ten błąd doprowadził do zakłócenia życia sakramentalnego wielu wiernych. Dlatego zobowiązuję się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby zaradzić tej sytuacji dla wszystkich, których to dotyczy – powiedział CNN biskup Thomas Olmsted.

Na konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych padło, iż w Kościele katolickim jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pojednanie, namaszczenie chorych, małżeństwo i święcenia kapłańskie. "Poprzez sakramenty Bóg dzieli się z nami swoją świętością, abyśmy z kolei mogli uczynić świat bardziej świętym" - cytuje konferencję biskupów CNN.

Według dziennikarzy amerykańskiej stacji ten błąd oznacza, że "niektórzy ludzie będą musieli powtórzyć również inne sakramenty".

