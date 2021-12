"Szmata na ryju to piętno hańby stygmatyzujące niewolnika lub złoczyńcę" - napisał na Twitterze ksiądz Roman Kneblewski, odnosząc się do obowiązku noszenia maseczek. Diecezja bydgoska skomentowała sprawę w specjalnym oświadczeniu.

Ksiądz Roman Kneblewski we wpisach na Twitterze wielokrotnie podważał istnienie pandemii koronawirusa.

"Szmata na ryju to piętno hańby stygmatyzujące niewolnika lub złoczyńcę. Uczciwy i wolny człowiek czegoś takiego sobie na pewno nie założy. Chyba żeby na odbyt, aby filtrować bąki. A jeżeli ktoś zakłada sobie to paskudztwo na twarz, to robi z gęby odbytnicę" - tak pisał m.in. o obowiązku noszenia maseczek.

Diecezja bydgoska opublikowała w czwartek oświadczenie w sprawie duchownego. "Ordynariusz Bydgoski i Diecezja Bydgoska stanowczo odcinają się od wypowiedzi, działań i postawy ks. dra Romana Kneblewskiego. Nie biorą także odpowiedzialności za skutki publikacji w portalach społecznościowych" - czytamy.

Podkreślono, że "ks. Kneblewski otrzymał wielokrotnie upomnienia, które były reakcją na jego wypowiedzi i nierespektowanie przepisów państwowych i zarządzeń władz kościelnych".

"Wobec nieposłuszeństwa i trwania w uporze, które powoduje zamęt i zgorszenie, w najbliższym czasie podjęte zostaną dalsze kroki dyscyplinarne wobec ks. Kneblewskiego" - zapowiedziano.

Przeproszono wszystkich zgorszonych i podkreślono, że niektóre wypowiedzi kapłana nie są w żadnej mierze głosem Kościoła.

