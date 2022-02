Amerykańscy żołnierze, którzy trafili do Polski, ściśle współpracują z polskimi władzami, by wspomóc je w panowaniu nad falą uchodźców, jaką mogłaby wywołać inwazja Rosji na Ukrainę i nad ich ewakuacją - oświadczył rzecznik Pentagonu John Kirby. Podkreślił, że po stronie amerykańskiej panuje przekonanie, iż do agresji rosyjskiej "może dojść szybko i bez ostrzeżenia".