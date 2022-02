Zandberg: Polska nie zmieni biegu historii na własną rękę

Polityk pytany o dzisiejsze rozmowy szefa MSZ Zbigniewa Raua w Moskwie oraz ostatnie działania prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Ukrainy powiedział: "Dobrze, że do takich rozmów dochodzi. Nie będę krytykować na siłę".

- Kluczowa sprawa, która stoi przed nami niezależnie od tego, czy uda się uniknąć wybuchu działań zbrojnych czy nie, to jest ekonomiczne wzmocnienie Ukrainy. To, z czym mamy do czynienia w tym momencie, oprócz wojny nerwów, presji, której reżim Putina wywiera na Ukrainę, to próba osłabienia Ukrainy jako państwa i ukraińskiej gospodarki - powiedział i dodał, że rozwój tego kraju i integracja z zachodnimi krajami to dla Putina, jako dla polityka, śmiertelne zagrożenie.

W ocenie Zandberga, jako Europa "nie wykorzystaliśmy tylu narzędzi nacisku na Rosję, które mamy. Przede wszystkim narzędzi gospodarczych".

pgo/Polsat News