- Jesteśmy tu po to, by pokazać, że jesteśmy gotowi, by pomóc - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Razem z burmistrzem Pragi Zdenkiem Hribem w imieniu Paktu Wolnych Miast udał się on we wtorek do Kijowa. Politycy spotkali się z merem miasta Witalijem Kliczko.

- To bardzo ważny sygnał, że nasi partnerzy przyjeżdżają do nas i okazują solidarność z narodem ukraińskim - powiedział mer Kijowa Witalij Kliczko po spotkaniu z Trzaskowskim i Hribem na wspólnej konferencji prasowej.



- Najważniejsze jest to, że jesteśmy tutaj, okazując solidarność z Ukrainą i jej obywatelami - stwierdził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Zaprosiliśmy Kijów do przystąpienia do Paktu Wolnych Miast - przekazał polski polityk, deklarując pomoc w wymianie doświadczeń.



- Jesteśmy tu także po to, by pokazać, że jesteśmy gotowi, by pomóc. Jeśli cokolwiek się stanie, koordynujemy nasze działania z innymi samorządami, więc będziemy mogli pomóc samorządom we wschodniej Polsce (jeśli zajdzie taka potrzeba) - zadeklarował prezydent Warszawy.

Kliczko: Kijów przygotowuje bunkry dla cywilów

- Naszym głównym priorytetem jest to, że musi działać infrastruktura krytyczna - podkreślił we wtorek mer Kijowa Witalij Kliczko.

- Musimy zagwarantować usługi dla naszych mieszkańców - prąd, wodę, gaz, ogrzewanie - wszystko to, co powinniśmy dostarczać mieszkańcom każdego dnia - powiedział Kliczko.



Na wypadek rosyjskiej inwazji miasto przygotowuje bunkry dla cywilów i współpracuje z siłami zbrojnymi, tworzone są siły obrony terytorialnej - podał Kliczko.

Mer Kijowa zaznaczył, że miasto szykuje się na potencjalną eskalację sytuacji bezpieczeństwa bądź prowokację ze strony Rosji.

Trzaskowski o wsparciu dla Ukrainy

- Widzieliśmy, że na razie tych problemów nie ma, miasto funkcjonuje normalnie, a zarządzanie nim jest w dobrych i mocnych rękach - powiedział Trzaskowski, wyraził jednocześnie nadzieję, że w nie dojdzie do rosyjskiej interwencji. - Dla nas najważniejsze jest wsparcie Ukrainy - powiedział Trzaskowski po ukraińsku.

O wizycie Trzaskowskiego w poniedziałek informował stołeczny ratusz. "We wtorek prezydent Rafał Trzaskowski wybiera się do mera Kijowa wspólnie z burmistrzem Pragi jako przedstawiciel Paktu Wolnych Miast" - podał ratusz.



We wtorek Trzaskowski poinformował na Twitterze, że jest już w stolicy Ukrainy.

Razem z @ZdenekHrib jesteśmy już w Kijowie. Za chwilę spotkanie z merem @Vitaliy_Klychko, a o 12.30 (11.30 polskiego czssu) wspólna konferencja prasowa. pic.twitter.com/bOyH3dyyrx — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) February 15, 2022



- Samorządowcy jadą do pana Witalija Kliczko, aby wyrazić wsparcie dla Kijowa i solidarność z Ukrainą" - zapowiadała w poniedziałek rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk.





