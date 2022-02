2 408 z zaraportowanych zakażeń dotyczą osób, które zaraziły się po raz kolejny.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (3570), wielkopolskiego (2589), kujawsko-pomorskiego (2481), śląskiego (1723), dolnośląskiego (1531), lubelskiego (1486), łódzkiego (1394), zachodniopomorskiego (1248), pomorskiego (1240), warmińsko-mazurskiego (1148), małopolskiego (1028), świętokrzyskiego (714), lubuskiego (616), podlaskiego (596), podkarpackiego (440), opolskiego (348).

115 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



86 osób zmarło z powodu COVID-19, 292 osoby zmarły z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Ile wykonano szczepień?

W ciągu doby zaszczepiono 39 567 osób. Łącznie wykonano 52 735 700 iniekcji, z czego 22 012 341 Polaków jest w pełni zaszczepionych.

Raport o koronawirusie

W szpitalach przebywa 19 166 pacjentów z COVID-19, w tym 1 092 chorych podłączonych do respiratorów.



Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 065 łóżek i 2 604 respiratorów.





Na kwarantannie przebywa 299 843 osób.

Wyzdrowiało dotąd 4 693 111 zakażonych.

W ciągu doby wykonano ponad 108,4 tys. testów na koronawirusa

Andrusiewicz: tylko jedno województwo notuje minimalne wzrosty epidemiczne

Andrusiewicz na wtorkowym briefingu poinformował, że województwami, które notują najwyższe spadki są te, które rozpoczęły V falę.

- Woj. podkarpackie to jest już spadek 56-procentowy, woj. małopolskie – 45 proc., woj. lubelskie – to 40 proc. spadku. Więc widzimy tę logiczną konsekwencję – tam, gdzie zaczynały się wzrosty, dziś notujemy spadki – powiedział rzecznik MZ.

Jak dodał, danymi, które potwierdzają to, jak wygląda obecny stan epidemii, jest spadająca liczba zleceń z POZ.

- Mamy dzisiaj 36 tys. zleceń z POZ za ostatnią dobę, a jeszcze tydzień temu było to ponad 50 tys. Ostatniej doby mamy wykonane 108 tys. testów, kiedy tydzień temu było to 138 tys. testów. Cały czas spada również liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego – po weekendzie, kiedy zazwyczaj mieliśmy tych wyjazdów ponad 10 tys., obecnie tej doby poweekendowej odnotowaliśmy 9 200, z czego niecały tysiąc to były wyjazdy do pacjentów covidowych. Co najbardziej z tych wyjazdów cieszy, to spadająca liczba zabieranych pacjentów z saturacją poniżej 94 proc. – to już jest na granicy 300 osób – powiedział Andrusiewicz.

Zmiany w izolacji i kwarantannie

Od wtorku izolacja domowa osób, u których wykryto zakażenie koronawirusem została skrócona do siedmiu dni. Ponadto sanepid zaczął ją liczyć od momentu wykonania testu diagnostycznego, a nie od otrzymania pozytywnego wyniku. Inne zasady zaczęły obowiązywać także wobec współdomowników poddanych kwarantannie.

Zgodnie z nowymi przepisami pozostawiono obowiązek odbywania kwarantanny przez osoby mieszkające z osobą skierowaną do izolacji. Dla nich kończy się ona wraz z zakończeniem izolacji albo w momencie wprowadzenia do systemu informatycznego negatywnego wyniku testu diagnostycznego wykonanego przez domownika.





