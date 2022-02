Inflacja w styczniu wyniosła 9,2 proc. w stosunku do tego samego miesiąca w zeszłym roku - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Jest więc najwyższa od listopada 2000 roku. Styczniowy wynik jest wyższy, gdy porównamy go z grudniem - wtedy wskaźnik wzrostu cen sięgnął 8,6 proc. Eksperci nie wykluczali jednak, że odnotujemy ponad 10-procentową inflację.