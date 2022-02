Po zmianie przepisów dotyczących handlu w niedzielę, przedsiębiorcy szukają sposobów, żeby w dalszym ciągu móc prowadzić działalność także siódmego dnia tygodnia.

Supermarket Intermarche stał się wypożyczalnią sprzętu

W niedzielę 13 lutego supermarket w Cieszynie po nieudanej próbie stania się "dworcem autobusowym", ogłosił się wypożyczalnią sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Obok półek z alkoholem przyklejono kartkę z cennikiem "wypożyczalni". Oferta jest skromna, można wypożyczyć:

Rakietki do badmintona za 3 zł (30 zł kaucji)

Tarczę do darta 5 zł (50 zł)

Zestaw wędkarski 6 zł (60 zł)

Jak informuje serwis dlahandlu.pl, dostępne są pojedyncze sztuki sprzętu.

Protesty pod supermarketem Intermarche

Pod sklepem pojawili się członkowie Solidarności, którzy podobnie jak w ubiegłym tygodniu protestowali.

- Dziś byliśmy świadkami kolejnej parodii. Sklep Intermache w Cieszynie by ominąć przepisy przemianował się na wypożyczalnie sprzętu sportowego. Nadal sprzedawano w nim alkohol co jest niezgodne z przepisami, dlatego tak jak w ubiegłym tygodniu zawiadomiliśmy policję. Funkcjonariusze poinformowali nas, że sprawa zostanie skierowana do prokuratury - powiedział dla portalu tysol.pl Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.

Dodał, że "to jest kpina z polskiego prawa". - Należy zadać pytanie kto jest silniejszy: czy polski rząd i polskie prawo, czy międzynarodowe sieci handlowe? - stwierdził Bujara.

ZOBACZ: "Solidarność informowała" o łamaniu przepisów handlu w niedzielę. Ruszają kontrole PIP

W ubiegłą niedzielę sklep Intermarche w Cieszynie postanowił zmienić się w poczekalnię i dworzec autobusowy, żeby wykorzystać zapis w ustawie. Dzięki niemu możliwe jest prowadzenie działalności handlowej w niedziele w przypadku dworców i lotnisk.

Właściciele supermarketu postanowili wykorzystać obecność przystanku komunikacji miejskiej, który znajduje się w pobliżu. Nad słupkiem i wiatą przystankową zawisł napis informujący, że przy Intermarche znajduje się "dworzec". Z kolei hol wejściowy do sklepu stał się "poczekalnią". Ponadto, kasa biletowa działająca przy stoisku alkoholowym stała się "punktem informacyjnym".





Jak obejść przepis Zakaz Handlu w Niedzielę 🤔🤔

A no otworzyć Dworzec Autobusowy A w środku zrobić poczekalnie

Polska to piękny kraj

😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/QOQwxW9rae — PaweL 😎😎😎 (@TorPeda_L) February 4, 2022

Sklep Intermarche w Cieszynie ogłosił, że jest dworcem autobusowym. Interweniowała policja, bo sprzedawano alkohol. pic.twitter.com/XbgBBMTTuS — tarnogorski.info (@TGtarnogorski) February 6, 2022

ZOBACZ: Cieszyn. Sklep Intermarche ogłosił, że jest dworcem. Chce ominąć zakaz handlu w niedziele

Piotr Duda, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" napisał wówczas na Twitterze, że "wystąpi z oficjalnym pismem do Głównego Inspektora Pracy o kompleksową kontrolę wszystkich sklepów sieci Intermarche". Jak dodał "praktyki, których dopuszcza się sieć to nic innego jak łamanie prawa. Ordynarna kpina, której trzeba się jednoznacznie przeciwstawić".

Jutro wystąpię z oficjalnym pismem do Głównego Inspektora Pracy o kompleksową kontrolę wszystkich sklepów sieci Intermarche. Praktyki, których dopuszcza się sieć to nic innego jak łamanie prawa. Ordynarna kpina, której trzeba się jednoznacznie przeciwstawić. — Piotr Duda (@DudaSolidarnosc) February 7, 2022

Jak podają lokalne media, to właśnie "kasa biletowa" spowodowała, że przed tygodniem w sklepie zjawiła się policja. Zgodnie z ustawą w obiektach transportu publicznego, jakim jest dworzec nie może być sprzedawany alkohol. Członkowie Solidarności dokonali kontrolnego zakupu alkoholu i przedstawili paragon oraz alkohol jako dowód złamania przepisów.

Zakaz handlu w niedzielę. Zaostrzenie przepisów

Od 1 lutego zakaz handlu w niedzielę stał się surowszy. Rządzący chcieli ograniczyć omijanie przepisów przez sieci handlowe, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi, umożliwiając w swoich placówkach odbiór przesyłek. To sprawiało, że sklepy - także wielkopowierzchniowe - były czynne w niedziele.



Zmiana prawa sprawiła, że placówka może być otwarta w siódmy dzień tygodnia, jeśli działalność pocztowa odpowiada za co najmniej 40 proc. przychodów.





Za złamanie zakazu handlu w niedziele, z którego wyłączone są m.in. cukiernie, kwiaciarnie czy sklepy z dewocjonaliami, grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności. Prawo dopuszcza też handel, gdy za ladą stanie właściciel lub ktoś z jego rodziny.

W związku z zawiadomieniami związkowców z "Solidarności" w tę niedzielę ruszyły kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w otwartych sklepach.

WIDEO: Prof. Kuna: mamy słabą odporność i nie ma siły, będziemy się zarażać Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/ml/polsatnews.pl/dlahandlu.pl