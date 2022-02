- Agresja jest możliwa. Kilkukrotnie powtarzałem, żeby wszyscy Amerykanie na Ukrainie opuścili kraj. Między innymi dlatego przenieśliśmy ambasadę z Kijowa do Lwowa. Mówimy wprost naszym obywatelom, co planuje Rosja. Mówimy o powadze tej sytuacji, żeby każdy mógł zdecydować i ocenić co się dzieje - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden.