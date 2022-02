ALFA-CRP. Stopień alarmowy wprowadzony na terenie całej Polski

"Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju. Jest to najniższy z 4 stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni" - czytamy na Twitterze Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"Oznacza to, że administracja jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych" - przekazało RCB.

Stopień alarmowy ALFA-CRP zostanie wprowadzony na terenie Polski we wtorek 15 lutego o godzinie 23:59. Ma obowiązywać do północy 28 lutego.

Zagrożenie w cyberprzestrzeni

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

"Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej" - czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cyberatak na Ukrainie

Wprowadzenie alertu w Polsce zbiegło się z wtorkowymi cyberatakami na Ukrainie. Strony internetowe ukraińskiego resortu obrony i sił zbrojnych nie działają we wtorek późnym popołudniem - poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

Agencja napisała też o problemach z dostępem do aplikacji mobilnych i stron internetowych dwóch banków państwowych - PrivatBanku i Oszczadbanku.

PrivatBank zapewnia, że nie ma żadnego zagrożenia dla pieniędzy klientów, a atak dotyczy jedynie aplikacji mobilnej. "Nasi specjaliści robią wszystko co możliwe, aby jak najszybciej przywrócić stabilną pracę" - poinformował PrivatBank.

an/polsatnews.pl