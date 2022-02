Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat Newsi i Interii" byli Katarzyna Lubnauer (Koalicja Obywatelska), Błażej Poboży (PiS), Włodzimierz Czarzasty (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Piotr Zgorzelski (PSL), Andrzej Dera (Kancelaria Prezydenta RP).

W dogrywce programu w "Interii" politycy dyskutowali na temat Krajowego Planu Odbudowy oraz filmu opublikowanego przez Donalda Tuska, w którym mówi, że rząd PiS "to nie patrioci, to idioci", prezentując przy użyciu europalet, ile pieniędzy Polska może otrzymać z Unii Europejskiej.

To nie są patrioci. To są idioci. pic.twitter.com/HxCP5TNJJw — Donald Tusk (@donaldtusk) February 10, 2022

Czarzasty o słowach Donalda Tuska: Nie będę tego komentował

- Za tymi pieniędzmi głosowały PSL, Polska 2050 i Lewica. Dostaliśmy za to niesłychanie po twarzy. Wrócił pan Donald Tusk i pierwsze, co powiedział, to "źle zrobiła Koalicja Obywatelska, że nie głosowała za tymi pieniędzmi, tylko się wstrzymała" - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Dodał, że gdyby jeszcze któraś z partii wstrzymała się od głosu, to Polska nie ratyfikowała umowy dotyczącej Krajowego Planu Odbudowy, bo "PiS nie miało większości w tej sprawie". - Czy używanie słów "jesteście idiotami", to dobry język? Nie będę tego komentował - dodał.

- My krytykowaliśmy Lewicę za rozmawianie samodzielne z PiS i krytykowanie samorządowców. Zależało nam, żeby był dobry Krajowy Plan Odbudowy uzgodniony z samorządami i zależało nam na tym, aby był wskazany komitet monitorujący i ustawa wdrożeniowa. Zależało nam na tym, aby te środki mogły realnie trafić do Polski - powiedziała Katarzyna Lubnauer.

Zgorzelski: Żaden rząd tak nie ograniczył suwerenności

- Żaden rząd tak nie ograniczył suwerenności Polski jak rząd PiS. Myśleli, że już przy takim ograniczeniu suwerenności dopadną tą kasę i będą mogli ją wydawać, a tu nie ma. Po prostu nie ma. Nie jest zatwierdzone KPO, a po drugie nadal jest ta słynna Izba Dyscyplinarna, która jeśli nie będzie zlikwidowana to pieniędzy nie będzie - Piotr Zgorzelski.

Podkreślił, że inicjatywa prezydenta dot. reformy Sądu Najwyższego "nie jest ustawą marzeń", ale "przynajmniej daje nam to szanse, na dopadnięcie do tych środków, z których inne kraje już korzystają". Dodał, że zgadza się ze słowami Donalda Tuska.

Andrzej Dera: Trzaskowski i Tusk zrobili wszystko, by Polska nie dostała środków

Andrzej Dera przypomniał wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który mówił, że środki z KPO zostaną zamrożone i odmrożone, gdy w Polsce zmieni się władza. - Teraz jak zobaczyłem Donalda Tuska, to mówił "Trzaskowskim". Rząd zniknie, środki będą. Z tego wynika, że Tusk i Trzaskowski zrobili politycznie wszystko, aby Polska nie otrzymała tych środków - dodał Dera.

Minister w Kancelarii Prezydenta przypomniał, że KO głosowała przeciwko KPO zarówno w polskim Sejmie, jak i w Parlamencie Europejskim. - Są w tej sprawie konsekwentni od początku do końca. Jeżeli ktoś jest przeciwny tym środkom, to od początku do końca była to Platforma Obywatelska. Ironicznie zapytam więc, "o kim mówił Donald Tusk" - podsumował Dera.

Krzysztof Bosak: to ogromny błąd premiera

Krzysztof Bosak przypomniał, że Konfederacja wstrzymała się od głosu w sprawie KPO, ponieważ w 2020 roku "został zrobiony znaczący krok w kierunku uwspólnotowienia długu" oraz "suwerenność Polski została ograniczona".



- Ogromny błąd, że premier Morawiecki, uzgadniając mechanizm sztucznego zadłużania Unii Europejskiej, pod pretekstem pandemii, która w międzyczasie już się kończy, zgodził się w imieniu Polski, żeby wpisać tam mechanizm zatwierdzania Krajowego Planu Odbudowy. To nie było do niczego potrzebne. Środki były potrzebne szybko, a ten mechanizm opóźnił wypłaty o około rok. Błąd, że zgodził się też na to, że Unia Europejska narzuca państwom, na co to ma być wydane - dodał Bosak.

Błażej Poboży: Tusk jest chyba największym politycznym rozczarowaniem

- Ja chyba wiem, o co chodzi Donaldowi Tuskowi z tymi paletami. On po prostu pozazdrościł Rafałowi Trzaskowskiemu jego sukcesów z warszawską strefą relaksu zbudowaną z palet. To jest chyba jedyny sposób na komentowanie kolejnych wystąpień Tuska, który kiedyś był jednym z ważniejszych polityków polskich, a dziś jest chyba największym politycznym rozczarowaniem - mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży.

