Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm, do waszych budżetów rodzinnych. Jedyny powód, dla którego po te pieniądze nie możecie sięgnąć, to jest rząd PiS-u i ich kompletnie niezrozumiały upór - tłumaczy lider PO Donald Tusk. Polityk odniósł się w ten sposób do problemu wstrzymywania przez Unię Europejską funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

W krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, lider PO tłumaczy, że ze względu na działania polskiego rządu, społeczeństwo nie może korzystać ze wsparcia oferowanego przez Unię Europejską. Chodzi o pieniądze, które Warszawa ma otrzymać w ramach Krajowego Planu Odbudowy, który jest podstawą do wypłacenia pieniędzy z postpandemicznego funduszu UE.

Tusk: Ich być może stać na rezygnację z KPO, ale polskich rodzin nie

Na początku nagrania Donald Tusk pokazuje banknot o wartości 50 euro i tłumaczy, że na jednej palecie, zapełnionej banknotami o takim nominale, mieści się równowartość 18 milion euro.

- Wyobraźcie sobie 3222 takich palet, one wypełniłyby całe stadion. Dlaczego o tym mówię? Bo te palety to jest 58 miliardów euro. Takie pieniądze, trudne do wyobrażenia, czekają na Polskę, Polaków w Europie - podkreślił dalej polityk.

- Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm, do waszych budżetów rodzinnych. Jedyny powód dla którego po te pieniądze nie możecie sięgnąć to jest rząd PiS-u i ich niezrozumiały upór - dodaje dalej Tusk.

- Ostatnio ich liderzy, pan Adam Bielan, pan Zbigniew Ziobro, wprost powiedzieli, że Polska powinna zrezygnować być może z tych pieniędzy, z tego funduszu. Ich być może na to stać, ale polskich rodzin nie stać na takie idiotyzmy - stwierdził dalej Tusk. - To jest nie do zrozumienia, to nie są patrioci, to są idioci - dodał lider PO.

Fundusze z KPO, a reforma sądownictwa

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów - powiedziała wówczas.

Prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym

Projekt zmian w ustawie o SN na początku lutego skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda. Projekt zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Zgodnie z prezydencką propozycją spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem prezesów izb SN, rzeczników prasowych i dyscyplinarnych, mają zostać wylosowane 33 osoby, z których prezydent wybierze następnie na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt zakłada, że sędziowie, którzy będą w składzie Izby Odpowiedzialności Zawodowej, nie opuszczają swych macierzystych izb, a sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej mają nie przekraczać 50 proc. ich normalnego pensum sędziego.

Prezydent mówił, że celem projektu jest m.in. danie rządowi narzędzia do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy.

