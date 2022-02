- Pacjenci z innymi chorobami niż COVID-19 są przyjmowani w gorszym stanie, niż trafiali do lecznic przed pandemią – poinformowały szpitale powiatowe w Wadowicach i Cieszynie. Ich zdaniem, to efekt m.in. obaw przed koronawirusem, przez co pacjenci unikali kontaktów z przedstawicielami ochrony zdrowia.