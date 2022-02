Jedno ze źródeł, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości, poinformowało, że dodatkowi żołnierze będą pochodzić z amerykańskiej 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

Amerykańscy i brytyjscy żołnierze w Polsce

Od tygodnia do Polski przybywają także żołnierze amerykańscy wysłani do Europy w związku z koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. Pentagon zapowiedział przysłanie do Polski i Niemiec 2000 żołnierzy. 1700 żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej zostanie dyslokowanych w Polsce. Z Niemiec do Rumunii USA zapowiedziały przemieszczenie tysiąca swoich wojskowych. Łącznie Pentagon postawił w stan podwyższonej gotowości do przemieszczenia do Europy 8,5 tys. żołnierzy.

W czwartek w Polsce wylądowała także grupa brytyjskich żołnierzy, których przysłanie w celu dodatkowego sojuszniczego wsparcia zapowiedział w poniedziałek w Londynie sekretarz obrony Ben Wallace po rozmowie z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem. ma to być 350 żołnierzy z 45. Komanda Royal Marines, którego baza znajduje się z Arbroath w Szkocji.

