Boris Johnson: Kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc

Premier w języku angielskim podziękował premierowi Johnsonowi za przysłanie do Polski brytyjskich żołnierzy oraz za zaangażowanie w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

Morawiecki: Celem politycznym Putina jest rozbicie NATO

- Celem politycznym Putina jest rozbicie NATO, dlatego my musimy zdecydowanie pokazywać, jak jesteśmy spójni, bo jesteśmy spójni. Jest rzeczywiście między nami ogromne zrozumienie co do tych napięć, które się dzieją na wschodniej flance NATO - dodał premier Morawiecki.

Premier podkreślił, że tam, gdzie punktem odniesienia jest polityka imperialna, tam wszystko może stać się narzędziem agresji. - Zarówno gazociąg, jak i migranci, czy internet. I tego dzisiaj doświadczamy. Gazociąg północny (Nord Stream II), tu apel do naszych niemieckich sąsiadów, żeby jak najszybciej oświadczyć, że ten gazociąg nie będzie używany jako element szantażu - dodał.

- Rosja stawia przed nami taką alternatywę - albo będzie suwerenna, z zachowaniem integralności terytorialnej Ukraina, albo będzie pokój i spokój. To jest fałszywa alternatywa. Chcemy prawa narodów, państw do samostanowienia, prawa do obrony swojej integralności terytorialnej i chcemy oczywiście także spokoju, pokoju - powiedział premier Morawiecki. Szef polskiego rządu wskazywał, że "tak naprawdę na jednej szali jest i wolność, i bezpieczeństwo Europy, a na drugiej szali jest właśnie destabilizacja i to, co próbuje dziś zgotować Kreml".

- Polska i Wielka Brytania stoją jednoznacznie po stronie pokoju, spokoju i bezpieczeństwa, i bardzo dziękuję za taką bardzo aktywną rolę Borisa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii w tym bardzo ważnym zadaniu. Nie pozwolimy się zastraszyć, jesteśmy razem, razem działamy na rzecz utrzymania pokoju i spokoju - zapewnił Mateusz Morawiecki.

- Dlatego właśnie wzmacniamy wschodnią flankę NATO, wzmacniamy pokój w tej części Europy. Bo możemy być pewni, że tylko poprzez wspólne działania, spójną politykę, ten pokój może być utrzymany - kontynuował.

Johnson: Wielka Brytania jest zawsze gotowa pomóc Polsce

Boris Johnson powiedział, że Polska ma kluczową rolę w europejskim bezpieczeństwie.

- Sto ostatnich lat pokazało nam, że jeżeli Polsce coś grozi, grozi agresja, zagrożone są polskie granice lub jej stabilność, to tak naprawdę groźba dotyczy nas wszystkich. Kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc, podobnie jak Polska zawsze była i jest gotowa pomóc nam - mówił brytyjski premier.

Jak mówił szef rządu Wielkiej Brytanii w czwartek 350 brytyjskich żołnierzy dołącza do stu żołnierzy z tego kraju wysłanych zimą do Polski w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Zaznaczył, że dołączają oni także "do innych żołnierzy sił międzynarodowych NATO, którzy ramię w ramię z polskimi żołnierzami pragną nieść nie tylko Polsce, ale Europie i całemu światu pokój i stabilność".

- Cały czas podążamy niezmordowanie ścieżką dyplomacji po to, aby to napięcie, które w tej chwili panuje na granicy ukraińskiej opadło. Dlatego musimy pamiętać po co właściwie to robimy i po co na stole pojawia się pakiet sankcji do wprowadzenia w chwili potencjalnej inwazji na Ukrainę - powiedział Johnson.

- Jak już przed chwilą powiedział pan premier Morawiecki, Polska i Wielka Brytania nie przyjmie świata, w którym jakiś wielki sąsiad może nękać albo atakować innego sąsiada. Nie zaakceptujemy, ponieważ uważamy, że każdy naród bez względu na to, gdzie żyje ma prawo do tego, by wybrać tego, kto nim rządzi i ma również prawo decydować do jakiej organizacji międzynarodowej pragnąłby wstąpić - zaznaczył szef brytyjskiego rządu.

- Jesteśmy członkami NATO i nie będziemy przyjmować jakichkolwiek kompromisów wobec podstawowych zasad - dodał.

Premierzy Morawiecki i Johnson odwiedzą siedzibę 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. generała Tadeusza Kościuszki w Wesołej.

Spotkanie Johnson-Duda

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch przekazał, że tematami rozmowy prezydenta Dudy z Borisem Johnsonem będą: "bezpieczeństwo, Ukraina i znakomita współpraca polsko-brytyjska".

"Boris Johnson przylatuje do Polski w czwartek, co jest postrzegane jako ogromny pokaz poparcia dla sojusznika z NATO" - pisze w czwartek brytyjski "Daily Express". Media brytyjskie podkreślają, że wizyta jest częścią "Ofensywy dyplomatycznej" Johnsona.

Brytyjski kontyngent już w Polsce

Żołnierze z Wielkiej Brytanii od 2017 roku wchodzą w skład wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO, stacjonującej w Bemowie Piskim. Grupa współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

Brytyjski minister obrony Ben Wallace zapowiedział w poniedziałek po spotkaniu z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem wysłanie do Polski dodatkowych 350 żołnierzy. Żołnierze mają wspierać stronę polską w zakresie wspólnych ćwiczeń, planowania awaryjnego i budowania potencjału w obliczu gromadzenia się sił rosyjskich na granicy z Ukrainą.

W czwartek minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że brytyjski kontyngent przyleciał do Polski.

Zgodnie z moimi ustaleniami z Sekretarzem Obrony Wielkiej Brytanii do Polski przylecieli żołnierze brytyjscy. Jesteśmy solidarni, stanowczy i konsekwentni w odpowiedzi na agresywną politykę Kremla. pic.twitter.com/AeTCVnVdqs — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 10, 2022

hlk/pgo/Polsatnews.pl/PAP