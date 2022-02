We wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o kolejnych transportach sprzętu oraz żołnierzy wojsk Stanów Zjednoczonych docierają do Polski.

W ubiegłą środę Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.

zma/polsatnews.pl