Rosja. Chciał wysadzić budynek FSB w grze. 16-latek skazany na pięć lat w kolonii karnej

Nikita Uwarow to jeden z trzech nastolatków zatrzymanych w 2020 roku w Kańsku, z powodu rozwieszania ulotek na rzecz poparcia anarchisty Azata Miftachowa. Miftachow został oskarżony i skazany za próbę podpalenia lokalnej siedziby partii Jedna Rosja w Moskwie.

Chłopcy rozwieszali ulotki m.in. na ścianie lokalnego biura Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Zatrzymanie nastolatków

Zatrzymanym chłopcom (wówczas 14-letnim) odebrano telefony, w których śledczy znaleźli ich korespondencję. Chłopcy mieli negatywnie wyrażać się o rosyjskich władzach i organach ścigania.

14-latkowie mieli też zbudować budynek FSB w grze komputerowej Minecraft i zaplanować wysadzenie go.

W telefonach nastolatków znaleziono również nagrania, na których widać jak odpalają własnoręcznie wykonane petardy, co śledczy uznali za "przygotowania do przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym".

Kolonia karna i wyroki w zawieszeniu

Dwóch z trzech nastolatków przyznało się do winy i zostali osadzeni w areszcie domowym. Trzeci - Uwarow, nie przyznał się do winy i trafił do aresztu śledczego.

Nastolatek twierdzi, że był poddawany fizycznej i psychicznej presji, aby przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Uwarow został skazany na pięć lat kolonii karnej, a jego dwóch kolegów na trzy i cztery lata w zawieszeniu "za produkowanie i przechowywanie materiałów wybuchowych".

Obrona nastolatka zapowiada, że odwoła się od wyroku.

