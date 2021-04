Na karę sześciu lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze skazał sąd w Ramienskoje w obwodzie moskiewskim youtubera Stanisława Rieszetniaka, który podczas relacji online pobił kobietę, a następnie wyrzucił ją bez ubrania do nieogrzewanego pomieszczenia. Doprowadziło to do jej śmierci.